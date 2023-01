Aleksić: Plenković i dalje vlada uz pomoć pomoćnika iz opozicije

Podijeli :

Izvor: N1

Bivši saborski zastupnik, Goran Aleksić iz Udruge franak, gostovao je u studiju Novog dana gdje je komentirao presudu Vrhovnog suda u slučaju "švicarac", ali i stanje u Vladi.

“Rekonstrukcija je modus operandi Andreja Plenkovića. Stalno je u nekoj krizi i stalno uspijeva uz pomoć pomoćnika iz opozicije vladati. Dakle, on je vrlo uspješan političari, ali jako loš predsjednik vlade”, rekao je Aleksić.

Na presudu Vrhovnog suda kaže da su donijeli pravno shvaćanje. “U njemu piše da ljudi imaju pravo na zateznu kamatu, međutim saznajemo da se radi o zateznim kamatama na prave preplate. Daju nam zateznu kamatu, ali ne daju na glavnicu. Ne znam koje je njihovo obrazloženje i nadam se da neće ugledati svjetlo dana jer ovo je protivno europskom pravi ali i past će na Ustavnom sudu”, objasnio je.

“Bojim se da se radi o politici jednog dijela sudaca koji svim silama žele da banke zadrže to što su uzele. Ja ne znam zašto to rade. Postoje i suci koji uopće nisu ušli u problematiku. U prvom glasanju je 14 sudaca bilo za nas, a u drugom tek 10. Gdje je nestalo ovih 4 sudaca?, zapitao se Aleksić.

“Dokle god Vlada RH ne želi javno objaviti tu nagodbu koju su navodno sklopili s bankama postojat će sumnja. Zašto to skrivaju, ako je to dobro za građane? Znam da se zbog te nagodbe odustalo od arbitraže, ali ako je to to, onda nema potrebe da se skriva”, rekao je.

Dodaje da su presude uglavnom u korist potrošača, ali da suci i odvjetnici i dalje nisu upućeni. “Pravno shvaćanje je jedno kompromisno rješenje jer mi potrošači dobivamo maksimalno 30 posto preplaćenog. Znači banke bi zadržale i više od 70 posto”, kaže Aleksić.

“Govorimo oko 80.000 ljudi još uvijek ima priliku tužiti i dobiti svoj novac, od kojih će 50.000 njih sigurno dobiti”, objasnio je i dodao je da su banke uvelike poboljšale svoju likvidnost u posljednjih nekoliko godina.

