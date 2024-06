Analitičar o DP-ovcima: Vape za sezonom kiselih krastavaca

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što je Domovinski pokret prebrodio prvi raskol i zbio redove, uspio je privući sve iz svoga svjetonazorskog spektra koji su bili na raspolaganju. Politički analitičar Jerko Trogrlić kaže da su to uglavnom bili solo-igrači pa ne čudi što im opet prijete raskoli.

Dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora na kojima je s njihovih lista izabrano 14 zastupnika u Sabor te mjesec dana otkako su postali dio vladajuće većine, a tri njihova člana postali ministri u Vladi, Domovinski pokret (DP) uletio je u prostor jakih turbulencija. Toliko jakih da se opet govori o mogućem raskolu u stranci.

Podsjetimo da je potencijalni saborski klub DP-a već i prije formiranja ostao bez dvojice članova. Njihov predizborni partner Mislav Kolakušić iz stranke Pravo i pravda bijesno ih je napustio kada je DP započeo pregovore s HDZ-om. Ubrzo potom isto je učinio i Josip Jurčević.

“Imaju iskustva i u preživljavanju raskola”

Iz pozadine su svo vrijeme dopirali glasovi ili glasine o nejedinstvu vodstva stranke koje su redovito morali opovrgavati.

“Ako Domovinski pokret u ičemu ima iskustva, onda ih ima u raskolima. Ali i u preživljavanju tih raskola”, ističe politički analitičar Jerko Trogrlić.

“Znamo koje je bilo ime te stranke na početku i tko je, barem percepcijski, bio lider te stranke – Miroslav Škoro. U trenutku kad su se raspali i kad je on praktički izašao iz te priče, svi su mislili da je to kraj DP-a. No uspjeli su zbiti redove i opet postati bitan politički faktor i na izborima polučiti rezultat kakav nitko od njih prije dvije godine nije očekivao. U međuvremenu su kupili sve iz tog svjetonazorskog bloka koji su bili na raspolaganju. To su sve manje-više solo-igrači pa ne čudi da im se događaju raskoli i izlaženja iz stranke”, dodaje.

“Ovo s Bartulicom zaista će im naštetiti”

Kada se zahuktala kampanja za europske izbore, DP-u se “dogodio” i Stjepo Bartulica. Skandal koji je proizveo doslovno je, kaže Trogrlić, potresao DP.

“Bartulica je jedan od onih koji su ostali iz stare jezgre stranke, a i vidljivo je lice. Nije bio “tamo neki” saborski zastupnik. Stoga i ovo na čemu je pao percepijski je nešto što svi razumiju. Postoje neke neugodne političke situacije, afere i poluafere, na koje građani ne reagiraju snažno. No ovo je – kad se zbroje imovinska kartica, priča s majkom te crveni Ferrari i njegov vozač – nešto što svaki birač i razumski i emotivno shvaća i ima negativan stav prema tomu. To će im zaista nanijeti štetu, pogotovo kad se zna da nisu idilični odnosi ni među ostalim ljudima u stranci”, ističe Trogrlić.

“Oni vape za sezonom kiselih krastavaca”

Od početka je, kaže Trogrlić, pritisak javnosti, medija i opozicije na DP bio nevjerojatno snažan.

“S tim se nije lako nositi ni strankama i političarima s puno više iskustva od njih. Predstojeći mjeseci bit će za DP vrlo izazovni. Srećom po njih, stiže ljeto i tzv. sezona kiselih krastavaca. Vjerujem da oni vape za njom i da nikome neće doći bolje nego njima da se preslože i u jesen, pred kreiranje proračuna, uđu puno složniji. U suprotnom, ako ih se rascjepka, postat će nebitni. Mislim da novi raspad ne bi preživjeli kao što su onaj prvi”, ističe.

Pitanje je i je li odlazak Bartulice u Europski parlament, bez obzira na sve gafove u koje se zapleo i dijelom im sam kumovao, bio mudar potez. Trogrlića smo pitali bi li Bartulica bio politički vidljiviji i stranci korisniji da je ostao u Saboru, nego što će biti “utopljen” u Europskom parlamentu. On smatra da ne bi.

“Pitanje je kapaciteta ljudi koje DP ima na raspolaganju. Bit ću slobodan kazati da je on jedini od visokopozicioniranih u DP-u koja dobro govori engleski. Pretpostavljam da je i Mario Radić, ali on nije zainteresiran za funkcije koje bi ga vukle van Hrvatske. Vidjelo se koliko je Bartulica bio visokomotiviran i trudio se da ode u Europski parlament. On je jedini ili jedan od rijetkih u stranci koji ima neki internacionalni background. A biti saborski zastupnik pozicije nije nešto superpopularno. Ovdje bi vjerojatno stalno bio u situaciji raditi razliku u odnosu na HDZ i, zapravo, izazivati probleme”, smatra Trogrlić.

I DP sit i Pupovac na čelu odbora?

Novo nezadovoljstvo u DP-u i oko njega kuha se jer je Penava navodno pristao na to da Milorad Pupovac (ili netko drugi iz SDSS-a) bude izabran na čelo saborskog Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine, a što inače pripada kvoti vladajućih. Naravno, DP-ovi zastupnici za to neće glasati, ali su za takvu vrstu pristanka navodno dobili, kako piše Novi list, jamstva premijera Plenkovića da će biti srušeni brojni četnički nadgrobni spomenici po Hrvatskoj te da će biti poduzeti konkretni koraci tragom inicijative za muzej komunističkih žrtava.

No, pitanje je kako će stranačka baza “progutati” činjenicu da uz DP u vlasti SDSS ipak dobiva ono za što su ovi uvjeravali da neće dobiti. Trogrlić smjatra, pak, da se DP-ovci neće morati posebno opravdavati pred biračima zbog toga.

“DP će glasati protiv i zadržati dosljednost. Kod nas ideološka, svjetonazorska i domoljubna tematika krenu i zahuktaju se otprilike u vrijeme obljetnice “Oluje”, a uoči obljetnice Vukovara podigne na najvišu razinu. Pretpostavljam da su dogovorili nešto čime će tada kapitalizirati ovu svoju odluku”, kazao je Trogrlić.

