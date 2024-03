Analitičar: “Peđa Grbin je sada definitivno lider oporbe. Kada ga je Možemo! odbio nije kukao, nego radio”

Podijeli :

U srijedu očekivano nije prošao prijedlog SDP-a o raspuštanju Sabora i raspisivanju parlamentarnih izbora, a odmah potom predsjednik te stranke Peđa Grbin najavio je nove prosvjede oporbe.

Nakon što je 17. veljače jedanest stranke lijevo-liberalne oporbe održalo prosvjedni skup na Markovu trgu u Zagrebu, a zbog imenovanja Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom, na tom su dijelu političkog spektra očito procijenili da je ta generalna proba ispunila ne samo dostupni prostor Gornjeg grada, nego i očekivanja.

“Ne znam kada će biti izbori, ali znam da je, kao što smo 17. veljače prosvjedovali u Zagrebu, vrijeme da 23. ožujka prosvjedujemo diljem Hrvatske. Ponovno ćemo prosvjedovati 23. ožujka jer je dosta krađe, korupcije, dosta je HDZ-a i vrijeme je da Hrvatska ide na izbore”, poručio je Peđa Grbin u srijedu iz Sabora.

“Plenković pokrio sva područja osim jednog”

O prosvjedima koji je Grbin najavio za subotu 23. ožujka zasad se ne zna mnogo. Nagađa se da bi ovoga puta mogao biti održan na Trgu bana Jelačića u Zagrebu te u ostalim velikim gradovima – Splitu, Rijeci i Osijeku. Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan smatra da je odluka o širenju prosvjeda oporbe očekivana, ali upozorava na mogući izazov koji ih čeka.

“Vrlo je izgledno da će Sabor biti raspušten u petak 22. ožujka pa bi taj skup postao prvi predizborni skup i time će mu možda biti otupljena oštrica”, kazao nam je Macan.

Povod onom prvom prosvjedu bilo je imenovanje Turudića na čelo DORH-a. No, što će biti povod novonajavljenim skupovima? Ako su prosvjedni, onda se na njima mora s nekim razlogom prosvjedovati protiv nečega. Macan smatra da će nastaviti s istim temama, Turudićem i korupcijom.

“Sva druga područja Plenković je dobro pokrio. Recimo, nikad veći porast plaća pred izbore. Jedino mu je korupcija meki trbuh”, ističe.

“Socijaldemokrati su mrtvi, ali im to još nisu rekli”

Osim toga, najavljeni skupovi mogli bi proteći bez sudjelovanja Socijaldemokrata. Ta je stranka bila suorganizator onoga na Markovu trgu, dok za nove, koje je najavio Grbin, navodno nisu znali sve dok on javno nije rekao. Verbalni sraz lidera Socijaldemokrata i SDP-a, njihove matične stranke iz koje su svojedobno izbače, poprilično je zaoštren proteklih dana.

“Socijaldemokrati su mrtvi, samo im to još nitko nije rekao. Imaju svojevrsno izvantjelesno iskustvo pa izvan svoga tijela gledaju što se događa i ne mogu vjerovati. Oni su stranka bez baze. Njima je baza Sabor, a kad se Sabor raspusti njih više nema. Karikiram, ali to je realnost”, kaže Macan.

S druge strane, predsjednik SDP-a sve češće nastupa s liderskim gardom i doima se uvjerljivijim nego što je bio donedavno.

“Grbin se definitivno nameće kao lider opozicije, koji ima i neke rezultate. U srpnju prošle godine, kada je Možemo! reklo SDP-u “ne možemo”, SDP je bio na 10,7 posto, a Možemo! na 10,6 posto u anketama Crobarometra. Možemo! je to vjerojatno napravilo u želji da postane najjača oporbena stranaka, ali na njihovu žalost to se nije dogodilo. Sada su pali na 7,6 posto podrške, prije svega zbog problema sa smećem u Zagrebu, dok je SDP narastao na 13,9 posto. Od gotovo izjednačene pozicije došlo je do toga da je SDP sada gotovo dvostruko jači od njih. Kada je Možemo! odbio SDP, Grbin nije imao izbora. Nije kukao nego je počeo raditi”, tumači Macan rast SDP-a.

“Sezona je rasprodaje, mogu dobiti bilo koga za ništa”

To se, kaže, nije dogodilo slučajno.

“Grbin je sa svojom ekipom očito sustavno radio na kampanji i prvi krenuo u nju. Koliko god da mu se smijali, njegova je pozicija ojačala. Skup na Markovu trgu bio je potvrda toga jer je SDP sa svojom logistikom doveo većinu ljudi tamo. Grbin sada samo ne smije napraviti grešku prethodnika i dati previše mjesta na listama onima koji ništa neće donijeti u kampanju. Njima treba dati samo ona koja donose mandate preferencijalnim glasovima, pa ako prođu – prođu. Sezona je sezona rasprodaje, daj što daš, i SDP može dobiti bilo koga za ništa. Svi se nude jer znaju da su politički mrtvi”, smatra Macan.

