Bernardić: Peđa Grbin ne vidi prst pred nosom i SDP će svesti na razinu Mosta

Davor Bernardić, saborski zastupnik Socijaldemokrata, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobić s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Davor Bernardić komentirao je moguće uvođenje vojnog roka te rekao da se treba razmišljati o dizanju borbene spremnosti.

“Važno je da se stvari ne lome preko koljena, to je osjetljivo pitanje. Riječ je o 15 tisuća mladih ljudi koji će služiti vojni rok, potreban nam je nacionalni konsenzus, potrebno je uključiti sve dionike u taj proces i predsjednika Republike. Ako se to radi na ovaj način bez da se stvara određeni konsenzus, onda se može zaključiti da se sve radi zbog izbora i zato što to desnije biračko tijelo odobrava”, pojasnio je.

“Činjenica je da nitko ne može zažmiriti na to da se geografija sigurnosti mijenja i moramo dignuti razinu borbene spremnosti kao zemlje i društva i ovo je sjajna prilika da se o ovoj temi razgovara te da se proba stvoriti nacionalni konsenzus”, dodao je Bernardić.

Dok HDZ strpljivo čeka, oporba se počela razilaziti

“Važno je da se Hrvatska nakon sljedećih izbora okrene”

Zastupnik je objasnio kako je bitno Hrvatskoj vratiti izgubljene vrijednosti.

“Hrvatska je propala u demografskom smislu, vrijednosnom, tehnološkom i obrazovnom smislu. To moramo mijenjati. Važno je da se Hrvatska nakon sljedećih izbora okrene, nadam se da će opozicija uspjeti složiti Vladu, vraćanju pravih vrijednosti. To su vrijednosti rada, poštenja i izvrsnosti, to je sve suprotno onome što u ovom trenutku zastupa HDZ. Oni zastupaju stranačku iskaznicu umjesto kompetentnosti, kupovanje diplome i doktorata umjesto izvrsnosti i uhljebljivanje umjesto rada. Došlo je vrijeme da ona “kruh bez motike” ne može funkcionirati”, istaknuo je Bernardić.

“Ne želim ići sestri u Njemačku”. Može li oporba pobijediti? Osim do trgova, trebat će potegnuti i do birališta

“Spremni smo na šire okupljanje”

Bernardić je odgovorio na pitanje može li se oporba ujediniti.

“Kada je u pitanju želja da se promijeni vlast važno se zapitati radi li se o imperativu okupljanja, koji je nužan da bi se pobijedio HDZ, ili je to ego. Ako je ego onda tu nemamo o čemu pričati. Spremni smo na šire okupljanje jer nam je interes zemlje na prvom mjestu, prije Peđe Grbina i prije bilo koga drugog. Peđa Grbin ne vidi prst pred nosom i SDP će svesti na razinu Mosta s kojim nitko ne želi. “, rekao je zastupnik.

HDZ-ov ministar: Prosvjed je pokazao da oporba i dalje nema viziju

“Okupljanje je jedini način”

Bernardić je rekao da je prosvjed bio poziv za okupljanje jer je to jedini način kako pobijediti HDZ.

“Bez obzira na što iz nekih stranaka, kao što je Možemo, dolaze signali da zajednički nastup neće donijeti željeni rezultat i da će se dobiti više glasova ako stranke idu posebno, to je točno u broju glasova, ali ne i u broju mandata. U hrvatskom izbornom sistemu dva i dva nije četiri nego pet”, objasnio je.

