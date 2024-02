Kako oporba misli motivirati neodlučne? “HDZ-ovi birači idu na izbore kao na posao. Ljevica mora svoje vući za rukav”

Podijeli :

Marko Jurić/PIXSELL

Datum parlamentarnih izbora "visi" u zraku pa je lijevo-liberalna oporba u ofenzivi. Na prošlosubotnjem prosvjedu u Zagrebu vladajućem HDZ-u uputili su najžešće kritike dosad, a u srijedu su s vladajućima u Saboru razmijenili dosad možda najteže riječi tijekom rasprave o zahtjevu za raspuštanjem Sabora i žurnim raspisivanjem izbora.

No o datumu izbora ipak odlučuje HDZ i nema sumnje da će ga prilagoditi sebi kada u toj stranci procijene da oporbena ofenziva jenjava te da im ekonomske, socijalne i druge okolnosti idu na ruku. Ili bar najmanje ne idu.

Rasprava o raspuštanju Sabora. Puhovski: “Da je Plenković čovjek velikog poteza, prihvatio bi zahtjev oporbe” Turudić ih je ujedinio na prosvjedu, ali tu priča staje. Ima li nade za stvaranje koalicije koja može zaprijetiti HDZ-u?

Mišljenje je mnogih, od laika do stručnjaka, da će izborne šanse lijevo-liberalne oporbe biti veće – skoro do sigurne pobjede – ako odaziv birača bude velik. Smatra se da je izborna apstinencija tipičn(ij)a za birače ljevice, a da je biračko tijelo desnih stranaka u tom smislu homogenije i discipliniranije.

Visoka izlaznost pogoduje ljevici?

I na ljevici su svjesni da je velika izlaznost birača, kakva je bila 2000. i 2011. godine kada je HDZ od nje gubio izbore, jedan od preduvjeta izborne pobjede. Kada je 2000. koalicija predvođena SDP-om prvi put “srušila” HDZ, na izbore je izašlo čak 76,5 posto birača, a 2011. izlaznost je također bila visokih 61,7 posto. No, treba reći da je u međuvremenu i HDZ pobjeđivao na izborima 2003. i 2007. godine uz izlaznost veću od 60 posto. Na prošlim parlamentarnim izborima, u srpnju 2020., izlaznost je bila ispodpolovična i najniža ikad – samo 46,90 posto. HDZ je tada pobijedio osvojivši tek 16,7 posto glasova od ukupnog broja registriranih birača.

Lani je Možemo! objavio da na izbore neće ići u nacionalnoj koaliciji s SDP-om, eventualno u “točkastoj”, samo u nekim izbornim jedinicama. Od tog stava do danas nisu odustali tvrdeći da je na taj način moguće “izvući” više birača na izbore.

“Kad bi Možemo ušao u koaliciju sa SDP-om, sasvim izvjesno bi više ljudi izašlo na izbore”

“Jedina varijanta su dvije koalicije”

I politički analitičar Žarko Puhovski uvjeren je da su dvije koalicije jedina moguća varijanta za pobjedu oporbe.

“Možemo! i neke manje stranke žive od toga što su za njih glasali i opet će glasati ljudi duboko razočarani SDP-om kojih je jako puno i koji ne bi izašli na izbore ako bude zajednička koalicija s SDP-om”, kaže.

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić kaže nam, pak, da političke stranke uoči odluke o izlasku na izbore samostalno ili u koaliciji uvijek prethodno provedu istraživanje među članovima.

“U Možemo! su rekli da su proveli takvo istraživanje iz kojeg se vidi da nemaju pozitivnu sinergiju s SDP-om. U tom smislu, njihovo je legitimno prvo da idu sami na izbore”, napominje.

“Trebaju pridobiti pojedince, masa je za HDZ”

Puhovski već dulje vrijeme tvrdi da je jedina šansa za pobjedu oporbe izlaznost birača iznad 65 posto.

“Oni trebaju motivirati ljude da izađu na izbore, ali ne vidim da to čine”, ističe.

Što nakon prosvjeda opozicije? “Postoji problem među njima samima…”

Napominje i da suvremena ljevica ne živi od “masovki”.

“Oni doista trebaju ići od kuće do kuće, od kafića do kafića i vući ljude za ruku na izbore. Ali pojedinačne ljude, ne masu, jer masa je za HDZ. I zato HDZ sa svojom fiksnom glasačkom mašinerijom i glasačkim bazenom ne može izgubiti izbore osim ako ne bude značajnog povećanja ukupnog broja ljudi koji izlaze na izbore”, smatra Puhovski.

On također smatra da ljevica griješi forsirajući priče o aferama i skandalima. U recentnom slučaju to je izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika što, kaže Puhovski, velik broj ljudi ne doživljava kao “problem svih problema”.

“Negativna kampanja ne privlači neodlučne”

I Mamić smatra da lijevo-liberalna oporba trenutno vodi tzv. negativnu kampanju u kojoj se fokusira isključivo na negativne aspekte vladavine HDZ-a.

“Negativna kampanja ima svoj smisao i učinak, ali na njoj samoj ne može se povećati izlaznost birača. HDZ-u veća izlaznost ne treba. HDZ-ovi birači izaći će na izbore kao da idu na posao, dok ove opozicijske trebate motivirati da izađu”, kaže.

Turudić ih je ujedinio na prosvjedu, ali tu priča staje. Ima li nade za stvaranje koalicije koja može zaprijetiti HDZ-u?

Ona također ističe kako zasad ne vidi koji bi ljudi iz oporbe zamijenili ove koji su sada na vlasti, niti koje bi politike provodili.

“Biračima bi bilo puno jasnije da nakon što ministar Marko Primorac objavi da su izdane narodne obveznice (“trezorci”) saznaju bi li to učinio i Boris Lalovac kao SDP-ov potencijalni ministar financija. Gospođa Benčić je kandidatkinja Možemo! za premijerku i nju uspoređujemo s Plenkovićem. No, koga iz Možemo! uspoređujemo, recimo, s ministrom Bačićem koji je pokrenuo obnovu? Tko bi, dakle, bili ljudi iz oporbe koji bi vodili zemlju i što bi radili drukčije od ovih koji je sada vode. Kada bi neodlučni birači to znali, mislim da bi mnogi od njih bili motivirani da ipak izađu na izbore”, kazala je Mamić.

Teme čekaju, oni raspravljaju o koalicijama

Puhovski nam je nabrojao nekoliko tema koje bi, po njegovu mišljenju, lijevo-liberalna oporba trebala nametnuti u kampanji .

“Recimo, imaju li nekakav prijedlog što bi uradili s DORH-om, ako su s DORH-om svi nezadovoljni. Oporba bi morala pokazati i da ima ideju kako hitno i u potpunosti poboljšati željeznicu koja je u katastrofalnom stanju. Ili kako promijeniti ustroj zemlje kada je riječ o općinama i gradovima te ukidanju županija. Ili da se orijentiraju na drugi tip socijalne politike kakav se u Skandinaviji već dugo vremena vodi, da se umjesto rentijerstva država doista orijentira na industriju, da se jasno odrede o porezu na nekretnine… No, ništa od toga se od njih ne može čuti, nego samo rasprava o tomu treba li biti jedna ili dvije koalicije”, napominje Puhovski.

Obećavali su brda i doline, s figom u džepu: Pogledajte čemu su birači sve vjerovali…

“Izazivač uvijek mora biti malo bolji”

Ankica Mamić kaže da je pročitala gospodarske programe političkih stranaka te da mnoge u njima pišu kako će se zalagati za zelenu tranziciju.

“Građani to ne razumiju. Vidite li vi u Zagrebu ikakvu zelenu tranziciju osim nekoliko novih biciklističkih staza? Prema građanima treba ići s konkretnijim porukama i s osobama u koje će razviti povjerenje do trenutka izbora. To bi moglo motivirati dio neodlučnih. S negativnošću se samo podgrijava opća percepcija da su svi političari isti”, ističe.

Ona smatra da većina oporbenih stranaka trenutno nisu spremne za izbore.

“Oni su izazivači, a izazivač uvijek mora biti malo bolji od onoga tko je na funkciji da bi motivirao neodlučne. Nema te afere koja će birače HDZ-a odbiti da glasaju za HDZ, kao što ni birače SDP-a ili Možemo! ništa neće odbiti da glasaju za te stranke. Ali da bi pridobili neodlučne, morate dati nešto više od ukopavanja u vlastiti ideološki rov”, kazala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.