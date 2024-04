Analitičari o poruci biskupa uoči izbora: “Ispada da je za Crkvu jedino rješenje HDZ”

Podijeli :

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax oglasila se povodom predstojećih parlamentranih izbora, kako to i inače čini pred izbore, izjavom u kojoj se izrijekom ne govori mnogo, a između redaka sve.

Tako su biskupi u srijedu poručili da su “međusobno optuživanje, diskreditiranje drugih političkih opcija i kandidata, kršenje ustavnih odredaba i narušavanje ustavnopravnoga poretka države ponašanja koja ne zaslužuju povjerenja građana”.

Biskupi se oglasili zbog izbora, građanima poručili da se ne daju zavesti Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore

Istaknuli su i da je demografija “pitanje svih pitanja”, da borba protiv korupcije “mora biti prioritet svih političkih opcija”, a upozorili su i na “opasnosti populizma koji raspiruje najniže sebične sklonosti”.

“Poruka glasi: Pazite za koga glasate!”

Možda najznakovitija poruka HBK građanima glasila je da se “ne daju zavesti od onih koji samo ukazuju na propuste, a ne nude rješenje za popravak situacije”, što su neki protumačili kao nesumnjivu aluziju na oporbene stranke. Konstataciju, pak, da “Ustav obvezuje sve građane” i retoričkim pitanjem tajnika HBK mons. prof. dr. Vladimira Dugalića “Smije li ijedan građanin kršiti Ustav?” neki smatraju očitim pokazivanjem na predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Novinar i urednik portala Teleskop Dražen Ćurić smatra da je izjava HBK bila “diplomatski izbalansirana”, ali s jasnom porukom.

“Prevedemo li je na razumljiv jezik, ta je poruka glasila: pazite za koga glasate, nemojte za one koji krše Ustav, a to je predsjednik Milanović. I nemojte glasati za one lijeve stranke koje se zalažu za pobačaj, gender ideologiju i tomu slično”, kazao nam je Ćurić.

Zastupnice odgovorile biskupima: “Crkva treba brinuti o narodu i vjeri, a ne opstanku HDZ-a na vlasti”

On smatra da se upozorenje biskupa na “one koji ukazuju na propuste, a ne nude rješenja” ne odnosi samo na stranke ljevice, nego i desnu oporbu poput Mosta, Domovinskog pokreta i Mislava Kolakušića.

“Kad stvari ogolite do kraja, ispada da je za Crkvu jedino pravo rješenje HDZ. Naravno da svaka institucija pa tako i Crkva, ima pravo komentirati društvena i politička događanja, ali mislim da ovakvo svrstavanje uz vladajuću strukturu dugoročno ipak može više štetiti Crkvi, nego joj koristiti”, dodao je.

Jasno se odredili za koga ne treba glasati

Politički analitičar Ivan Rimac ističe, pak, kako se ovom izjavom Crkva jasno odredila za koje političke opcije ne bi trebalo glasati. Bila je to, kaže, i izravna kritika predsjednika Milanovića.

“Nisu ništa eksplicitno kazali protiv desnih političkih opcija, ali su vrlo jasno definirali ključne poruke liberalnih i lijevih opcija. Pritom neki koji su bili tamo i predstavili tu izjavu imaju putra na glavi. Primjerice, prof. Dubravka Hrabar (članica Komisije HBK Iustitia et pax, nap.a.) bila je od strane LGBT zajednice proglašavana “homofobom godine”, a vrlo je aktivna u udruzi Vigilare. Sve to jasno govori u kom smjeru – neću reći cijela Crkva, ali Isutitia et pax – šalje poruku u ovo izborno vrijeme. Crkva ima pravo iskazivati stavove, ali ovom izjavom se i jasno politički definira i poručuje vjernicima za koga bi trebali glasati. Naivno je nadati se da iste takve poruke ne slušaju i vjernici na misama”, kazao nam je Rimac.

“HDZ i Crkva u velikom bratstvu, najveća zapreka što Ustav ne garantira pobačaj” Sociologinja o zabrani rada nedjeljom: “Ovo je zasigurno ustupak crkvi”

“Veći je problem kad se Crkva ne oglasi”

Urednik Teleskopa Dražen Ćurić drži, pak, da se još od 1990-ih preuveličava utjecaj Katoličke crkve na birače.

“Nisu ljudi devedesetih glasali za HDZ zato što im je to Crkva rekla, nego zato što su htjeli HDZ pa je i Crkva pratila trend. Mislim da je tako i danas. Vjernike koji su već odlučili da na ovim izborima ne glasaju za HDZ pa su njihov izbor Most ili Domovinski pokret, ova izjava Crkve neće pokolebati”, smatra Ćurić napominjući da kao vjernik govori iz pozicije čovjeka koji otprlike zna kako razmišljaju ljudi koji idu u crkvu.

“Nije problem kada se Crkva javi prije izbora, ali je problem kada se ne javi onda kada se treba javiti. Nije se javila kada se Ivana Turudića biralo za glavnog državnog odvjetnika, a to je čovjek koji je lagao u Saboru da se nije družio sa Zdravkom Mamićem kada je ovaj već bio pod ozbiljnim optužbama”, kazao je Ćurić.

