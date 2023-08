Analiza susreta Plenkovića i Milanovića: Bili su kao pijetlovi, spremni za napad

Podijeli :

Stručnjakinja za komunikologiju dr. sc. Ljiljana Buhač u Novom danu N1 televizije osvrnula se neverbalnu komunikaciju političara.

To je jako bitno jer često upravo neverbalna komunikacija kaže više nego verbalna. Posebno je prisutna bila na Sinjskoj alci, gdje su se susreli premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Nije poznato o čemu su pričali, ali njihov govor tijela odavao je mnogo.

“Ovdje ne vidimo prijateljski odnos u komunikaciji. Obojica imaju otvoreni torzo u smislu “pucaj, podnijet ću što kažeš”. Milanoviću su ruke na bokovima, samo pištolji fale. Plenković je u položaju “180”, defenzivno postavljen, spreman za konfrontaciju. Ovo nije revijalni ton, vjerojatno nisu bili ni u riječima, vidljivo je da nije dobronamjerno. Poput pijetlova su i čeka se napad. Milanović je išao s pozicije dominacije, a Plenković je imao pomirljiviji ton. Malo povijena ramena, ali imao je svoj štit kroz položaj “180”. Vidjeli smo i kod rukovanja da predsjednik ima dominantni položaj, no premijer se nije dao u podređeni položaj”, objasnila je Buhač.

Uglavnom se tumačilo kao da je njihov razgovor zatopljenje odnosa.

“Ne. Niste na njima vidjeli osmijeh, vidjeli ste ciljane pogleda, kao dva terijera. Imali smo puno agresivnih kretnji, posebno kažiprstom. Nisam to doživjela kao kurtoazni razgovor već kao izmjenu informacija. A govorom tijela se pokušavala uspostaviti dominacija”, kazala je stručnjakinja za komunikologiju.

U trenucima dok je premijer u Kninu držao govor, mikrofon se ugasio uslijed nevremena. Ruku je postavljao na lice, djelovao je nervozno.

“Prvo sam mislila da je netko to namjerno napravio. Više je to bio znak zabrinutosti da li se radi o sabotaži ili nešto drugo. No kad se doznalo da je to zbog oluje, uslijedilo je olakšanje i opuštanje”, naglasila je Buhač i dodala da je premijer cijelo vrijeme bio u defenzivnom položaju.

Milanović je djelovao opuštenije, osim…

“Kod postrojavanja postrojbi je bio ozbiljniji, ali nije bio potpuno opušten, valjda jer ministri nisu došli. Imao je stisnute šake i usnice.”

Najopuštenije je djelovao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Vrlo pozitivno je djelovao, ugodno se osjećao. Kad god je došlo do potencijalne konfrontacije predsjednika i premijera, kao “tampon zona” pojavio se Jandroković i neutralizirao potencijalnu eskalaciju”, istaknula je Buhač.

