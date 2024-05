Farmer: Čeka se da vuk dođe na Maksimir i pojede pudlicu pa da se počne pričat o tom problemu

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Iz Hrvatske poljoprivredne komore stiglo je dramatično upozorenje da se predstavnici Ministarstva gospodarstva spremaju sutra na glasanje na Odboru Europske komisije odbiti prijedlog da se populacija vukova spusti u nižu kategoriju zaštite (iz strogo zaštićene faune u zaštićenu faunu). Takav potez suprotan je interesima hrvatskih poljoprivrednika, pogotovo stočara čija grla ubijaju vukovi. O toj temi naša Nataša Božić razgovarala je Rodoljubom Džakulom, farmer iz Sjeverovca na Baniji i predsjednik Saveza uzgajivača mesnih pasmina.

Džakula kaže kako je problema s vukovima posljednjih godina sve više.

“Zadnje dvije, tri godine kolege, što je tragično, iz Posavine, okolina Sunje, ne u planini, nego naprosto krave koje su u pašnjaku koji je ograđen, koji se kontrolira, imate štetu od vuka, što nikako nije dobro.”

Problem s vukovima nije njihov broj, nego područje na kojem obitavaju.

“Treba napraviti, a i struka to kaže, zoniranje u kojem želimo vuka i u kojem ne želimo. Ne treba nama krivac, nego praktična rješenja.”

Džakula kaže da bi bilo super kad bi se vukovi regulirali na način na koji se reguliraju medvjedi.

“Za medvjeda postoji program raspolaganja medvjedom. Postoje propisana područja gdje se drži, koliko tih jedinki ima… Sve što struka kaže. Ne smije to biti političko ili novinarsko prepucavnaje. Mora biti struka.”

“Ista situacija se mora napraviti s vukom. Točno definirati koji je to broj životinja, gdje mogu biti. Mi imamo lovačke saveze, institucije. Nismo mi bez opreme da to ne možemo. To samo treba ažurirrati i požuriti jer štete su svakodnevne. Neki dan su bika od 700 kilograma zaklali vukovi”, dodaje.

Cijena rasplodnog bika je između 2,5 do 3 tisuće eura, a odšteta od države iznosi oko 300, 400 minimalno, procjenjuje Džakula. “Neki dan sam dobio za ždrijebe staro godinu dana 92 eura, nisam hito uzeti iz principa”, poručuje Džakula koji je prošle godine zbog vukova ostao bez tri teleta i jednog ždrijebeta.

“Prije dva mjeseca šest magaraca su mi zaklali vukovi – 300 metara od edukacijskog centra, znači nije bilo u šumi gdje su nedostupni. Iz ministarstva kažu: Znate vi niste osigurali vaše životinje’. Meni to zvuči alanfordovski. Moji magarci su bili u mom pašnjaku ograđeni električnom strujom, a oni kažu da treba dići ogradu dva metra.”

Čeka se da vuk dođe u Maksimir pa da tema dođe na dnevni red

“Čini mi se da se nekad takvim pristupom čeka da vuk dođe u Maksimir i pojede nečiju pudlicu, bilo bi idealno kad bi to bila pudlica od saborskog zastupnika, onda bi to bio problem. Dok god je to tamo na Baniji, u Benkovcu ili negdje u Udbini, to nije problem, pa što, tamo je vukova bilo uvijek. Nije dobro, mora se riješiti. Imamo struku i možemo.”

Džakula se osvrnuo na savjete koje je dobio od kolegica.

“Te kolegice koje su bile nama u Gudovcu barem 50 puta ponovile: ‘znate vi se morate se naviknuti na suživot s vukom’. Ja se slažem s tim u određenoj mjeri u biološkom smislu. To je kao da se vi ujutro obuvate i u svaku cipelu stavite jedan kamen i kažete ‘e mene će sad cijeli dan žuljati’. Ne ide to tako. Sad mi moramo napraviti sustav da nama to ne bude realan problem. Eventualno slučajan, onako biološko matematički. Ali ne možemo reći to je suživot. Suživot koji je na moju štetu stalno. Ne može to tako.”

