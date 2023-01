Podijeli :

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić rekao je u četvrtak da je bio protiv smjene ministrice Nataše Tramišak, ali da premijer Andrej Plenković ima pravo birati svoj tim te da je njegova potpora premijeru uvijek bila neupitna.

“Ja sam bio protiv njene smjene i dalje sam protiv njene smjene, smatram da je nije trebalo mijenjati, ali premijer ima pravo, ima taj kredibilitet, ima legitimitet birati svoj tim s kojim će voditi Vladu i on je odlučio da to ona više neće biti, da će biti netko drugi i ja to razumijem”, izjavio je Anušić u Dnevniku Nove tv.

Na pitanje znači i to da premijer Andrej Plenković i dalje ima njegovu potporu te upitan hoće li se pomiriti s tom odlukom premijera, Anušić je ponovio da se ne slaže s tom odlukom, ocijenivši da nije bilo razloga za to, no da je njegova potpora premijeru Plenkoviću neupitna.

“Moja potpora premijeru je uvijek bila neupitna i sve ove godine koliko sam dugo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ), od 2014., izgradili smo jednu ozbiljnu respektabilnu organizaciju. Osam mandata smo dobili na zadnjim parlamentarnim izborima, po prvi put u povijesti grad Osijek ima gradonačelnika iz HDZ-a, Osječko-baranjska županija je nakon 12 godina vraćena u ruke HDZ-a”, istaknuo je Anušić.

Naglasio je da je on uvijek HDZ stvarao i da on ne ruši ništa, nije rušitelj i ne radi po tom principu, jednostavno ne zna na taj način raditi.

“Gradit ću, pomagat ću, radit ću HDZ jedinstven. HDZ je tu bio i prije 30 godina i prije 32 godine kada nisam osobno ni znao što je Hrvatska demokratska zajednica”, rekao je Anušić.

Upitan znači li to da nema sukoba niti raskola u HDZ-u, Anušić je odgovorio da će HDZ funkcionirati i za idućih 30 godine, te da u tom smjeru on promatra i gleda događanja u HDZ-u.

“Mi smo svi prolazni, stranka treba ostati jaka i snažna i stranka treba raditi u korist Hrvatske i hrvatskih građana”, poručio je Anušić.

Anušić je na pitanje hoće li predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković izgubiti glasove ostalih osječko-baranjskih zastupnika HDZ-a, rekao da neće.

“Ma ne. Mi ne radimo po tom principu; mi nećemo to raditi, ja sam to izvijestio tada i premijera. Mi nećemo tako funkcionirati. Mi ćemo svoj posao dosljedno, pošteno odraditi kako smo ga i započeli”, rekao je.

Poručio je i da u toj na neki način ‘lošoj vijesti’ ima i nešto dobro. Nataša Tramišak vraća se u županiju, preuzima onaj resor koji je vodila i očekuje nas na novim projektima koje će ona razvijati. Neki su u završnoj realizaciji koje je ona započela, a sada ih nastavlja realizirati dalje i u novim velikim projektima koje će Osječko-baranjska županija raditi na čelu s njenim upravljanjem odjelom, najavio je Anušić.

