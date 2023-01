Butković: “Po naravi sam strpljiv, a za politiku morate biti malo i nadareni”

Podijeli :

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković jedan je od rijetkih ministara u Vladi koji su "preživjeli" Plenkovićeva preslagivanja i smjene.

“U HDZ-u je uvijek bonaca, no to ne znači da ne radimo, ne sastajemo se i ne raspravljamo. Nema svađe u HDZ-u. Ima razgovora, sučeljavanja mišljenja i rasprave, kao i uvijek, no predsjednik na kraju donosi odluku”, rekao je u Dnevniku Nove TV komentirajući zadnje rasprave oko odlaska bivše ministrice Tramišak.

Na kako je uspio izmigoljiti i na zadnjem preslagivanju Vlade, odgovorio je: “Ja nemam što izmigoljiti, svoj posao ovih sedam godina u Vladi radim odgovorno i normalno. Puno smo napravili u resoru koji vodim, to je vrlo težak i kompleksan resor. Moja narav je takva da sam dosta strpljiv. Za politiku morate biti malo i nadareni.”

Na pitanje je li premijer one man band, kako je to rekla bivša ministrica Tramišak, Butković odgovara da – nije.

“Predsjednik Vlade uvijek i na svim sastancima i kod donošenja odluka konzultira nas, kao uže vodstvo stranke”, rekao je Butković. Navodi i da, što se tiče njegova donošenja odluka, u svojem resoru ključne stvari dijeli s predsjednikom Vlade.

“Moram ga upoznati s time, on ima najveću odgovornost i sigurno da se kod nekih vrlo škakljivih, većih odluka konzultiram s njim i upoznam ga s time, ali kod nekih manjih odluka koje su u svakodnevnom djelokrugu ministra nema potrebe da ga time opterećujem”, navodi Butković.

Tramišak je tražila konkretan odgovor na pitanje što je napravila. Na pitanje reporterke je li njima premijer rekao koji je razlog njezine smjene, Butković navodi da se nitko od njih ne može ponašati kao izolirani otok.

“Zadnji istup bivše ministrice Tramišak nije bio političan. Predsjednik je to obrazložio – ako ne postoji povjerenje između suradnika, onda je razlaz najbolje rješenje. Sutra, da predsjednik Vlade kaže meni da je vrijeme za razlaz, ja bih to prihvatio”, rekao je.

Na pitanje radi li se u pozadini o sukobu s Ivanom Anušićem, Butković navodi kako on na to ne gleda.

“Ivan je potpredsjednik stranke kao i ja, mi smo u isto vrijeme izabrani. On svoj posao radi vrlo dobro, poštujem ga. On je župan i radi velike stvari za Osječko-baranjsku županiju i za Slavoniju i tu mu Vlada itekako pomaže”, rekao je Butković i dodao da nema trzavica, već je to tako u medijima percipirano.

“Ja sudjelujem na sastancima užeg Predsjedništva i Predsjedništva stranke. Kažemo što mislimo, ali nikakvih trzavica i sukoba na sastancima u HDZ-u nema”, rekao je Butković.

