Požar kod Grebaštice u Šibensko-kninskoj županiji stavljen pod nadzor, a vatrogasci saniraju rubove požarišta kako bi se spriječilo ponovno izbijanje požara.

Prva procjena je da je oko 600 hektara izgorenog područja u Grebaštici i okolnim mjestima. U tijeku je očevid koji bi trebao otkriti uzrok požara u kojem su gorjele kuće i automobili te zbog kojeg je stanovništvo gotovo moralo napustiti svoje kuće.

Naša Lucija Ptičar obišla je područje i porazgovarala s građanima ondje. Građani napominju da su vatrogasci napravili sve što su mogli, dali su maksimum jer situaciju je zakomplicirao vjetar. Riječ je o materijalnoj šteti. Nema ljudskih žrtava, jedna turistkinja je pri bijegu od požara uganula gležanj. Oštećeno je sedam objekata u Grebaštici. Oko 160 vatrogasaca bilo je noćas na terenu.

G. Tomi i gđi Silvani oštećene su kuće, a okućnica je izgorjela.

“Ovo je nakon 2001. najjači požar u Grebaštici. Jugo je proširilo požar, nisu ga mogli zaustaviti”, rekao je g. Toma i dodaoa: “Kad je ušao među kuće, za pet sekundi je došao do moje kuće. U zadnjoj sekundi sam izveo svoj auto, a automobilima gostiju nije bilo spasa. Žena mi je ostala u kući i četiri gosta, samo sam rekao da sebe spašavamo. Sreća nije ušlo u apartmane, oštećena je fasada, nekoliko vrata i prozora. Gosti su bili zgroženi, sažaljevaju nas. Ne bojim se novog požara jer nema više što izgorjeti”, rekao je Toma.

Požar je došao i do kuće gđe Silvane, no uspjeli su je obraniti: “Vidjeli smo vatru na brdu, mislili smo da neće doći do nas, ali u roku od pet minuta vatra se približila. Uz pomoć vatrogasaca smo uspjeli obraniti kuću da ne izgori. Kad vidite vatru pored kuće, takav plamen, da će sve nestati u minuti, to je katastrofa. Kad su vidjeli gosti da je opasnost, otišli su u Šibenik i vratili se danas. Prošle godine gorjelo se isti dan u Zatonu i Raslini.”

