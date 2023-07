“Plenkovića čuva specijalna policija kao da prosvjeduju sljedbenici Bin Ladena”

Podijeli :

Novinar N1 Marko Repecki komentirao je u N1 Studiju uživo štetu koju poduzetnicima čini štrajk u pravosuđu, ali i aferu s prodajom plina.

Repecki tvrdi kako je Plenković zauzeo prilično čvrst stav naspram te skupine ljude. “Vidjeli smo čak i jučer da ga je čuvala specijalna jedinica kao da prosvjeduju sljedbenici Bin Ladena, a ne zaposlenici u pravosuđu. Sigurno da će ova odluka o neisplati plaća dodatno zaoštriti situaciju”, rekao je.

“Teško si Vlada ovo može priuštit jer mnoge stvari stoje. Javljaju se problemi u gospodarstvu i to će se morati prije ili kasnije riješiti. Čak se i poduzetnici bune da im propadaju milijunski projekti jer ne mogu registrirati tvrtku. Stvara se velika šteta ljudima zbog toga što ne mogu riješiti predmete. Vjerojatno deseci tisuće ljudi trpi štetu jer pravosuđe sada stoji”, dodao je.

Smatra kako Vlada to ne vidi. “Zamislite ako nekome propadne projekt od nekoliko milijuna eura jer nešto nije mogao obaviti na sudu ili riješiti svoju životnu situaciju”, napomenuo je Repecki.

Što se tiče afere s plinom, tvrdi kako je ključna stvar jučer na sjednici bila da se potvrdila priča N1 da je najveći dio plina kupio PPD. “To je rekao predstavnik HROTE-a i to točno u postotak. Nije me to iznenadilo, svaki građanin kada je vidio o čemu se radi prvo mu je na pamet pao PPD. Institucije bi trebale objasniti građanima kako je do toga došlo”, rekao je.

PPD tvrdi da oni nisu znali od koga kupuju plin i da je to normalna situacija na tržištu plina. “Imamo svađu ministarstva i HEP-a, a uključen je i PPD. Teško je tu razaznati tko je u pravi i tko govori istinu. trebale bi institucije razjasniti što se tu događalo. Imamo sada i istragu DORH-a u HEP-u. Sasvim sigurno da je odgovornost i na Upravi HEP-a i na ministarstvu”, dodao je.

“U Hrvatskoj se svašta događalo pa je prošlo bez smjene pa je moguće i da ovo prođe bez da itko strada iako bi možda svi koji su uključeni u to trebali otići”, zaključio je.

