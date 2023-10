Arabist o Izraelu: Jedna civilizirana država se ne može ponašati tako

Podijeli :

Daniel Bučan, arabist, novinar i bivši diplomat, gostovao je u Pressingu gdje je govorio o stanju na Bliskom istoku i što se potencijalno može očekivati.

Bučan smatra kako bi sukob u pojasu Gaze mogao postati puno veći.

“I to ne samo u veliki regionalni rat, nego u najgoroj verziji i u nešto mnogo šire i gore. Tamo, kao i u svakoj krizi, postoje dvije dimenzije: jedna lokalna, regionalna i jedna globalna.”

Bučan kaže kako je sukob na Bliskom istoku počeo još 1948., neposredno nakon osnivanja države Izrael. A može se otići i korak dalje u prošlost, na kraj Prvog svjetskog rata kada su Britanija i zapadne sile prevarom obećale Arapima samostalnu državu za njihovu suradnju protiv Osmanskog carstva.

“Od onda je zapad u očima Arapa izgubio povjerenje.”

Bučan naglašava kako i danas postaji globalni kontekst aktualnog sukoba između Hamasa i Izraela.

“Baš zato što postoji taj globalni kontekst, zato je i ta opasnost da se to proširi na cijelu regiju, pa možda i dalje vrlo velika”, rekao je Bučan.

Nepomirljive strane

“To se nije dogodilo jer na obje strane imate ono što se popularno u političkom žargonu naziva jastrebove. Na jednoj strani su jastrebi i teroristi, a na drugoj strani su radikalni, konzervativni i religijski nastrojeni Izraelci. I s jedne i druge strane su faze mirovnog procesa, koje su u nekom času izgledale da se dobro odvijaju, bivale minirane.”

“Na jednoj i na drugoj strani ima onih koji ne žele da postoji država Izrael s jedne strane, i oni koji ne žele da postoji država Palestina. Dok to bude tako, s jedne strane ćemo imati terorizam i s druge strane državni terorizam”, dodaje Bučan.

Bučan kaže kako je unutarnja nestabilnost u Izraelu moguć razlog zašto nisu primijetili, unatoč tome što su najjača vojska na Bliskom istoku, da se nešto sprema.

“Situacija u Izraelu nikad nije bila takva u pogledu unutarnje nestabilnosti. Društvo je bilo podijeljeno dubokim jazom.”

“Bilo je onih, među ljudima odgovornih za sigurnost Izraela, koji su govorili ne žele služiti diktatorskom režimu i diktatoru…je li to umrtvilo službe izraelske ili postoji neki banalniji razlog, ja to ne znam”, dodaje.

Dva terorizma

“Ja to vidim: s jedne strane terorizam Hamasa, jedne terorističke skupine, može se reći i vlasti jer Hamas drži vlast u području gaze. A s druge strane vidim državni terorizam. To je ovo što poduzima Izrael.

“Teško je to objasniti Palestincima koji doživljavaju to što doživljavaju da su Hamasovci to skrivili. Kao što je jasno da je Izraelcima teško prihvatiti da se politike njihove zemlje nazivaju državnim terorizmom, ali kršenje međunarodnog ratnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, to čine teroristi a kad to čine države onda je to državni terorizam.”

Bučan poručuje kako je Izrael demokratska civilizirana država za razliku od Hamasa koji je jedna teroristička organizacija i da si zbog toga ne bi smjeli dopustiti da tako postupaju.

“Na koncu je Biden jučer poručio Izraelcima da bi ponovno osvajanje Gaze bila velika pogreška. Jedna civilizirana država se ne može ponašati tako”, rekao je Bučan.

