Analitičar: Plenković bi mogao preuzeti Europsku komisiju

Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar, u N1 Studiju uživo komentirao je probleme u hrvatskom pravosuđu, mogući odlazak premijera Andreja Plenkovića u NATO, stanje u Ukrajini, prosvjede u Francuskoj i migrantsku krizu u BiH i Italiji.

“Mislim da je svima jasno da je pravosuđe ključna rak rana našeg društva i dok to ne rješimo da ćemo i dalje biti u problemima daleko kooji su daleko iznad naše mogućnosti rješavanja. Riješimo pravosuđe pa će puno stvari ići laganije, komotnije, elegantnije”, rekao je.

“Smatram da je u pravosuđu potrebna reforma širih razmjera. Ovo nije toliko pitanje tko pritišće, već je pravosuđe kao takvo jednostavno neučinkovito”, kaže Avdagić koji podsjeća da se neki predmeti vuku još iz bivše države i da je to tragično.

“Plenković je prihvatljiv za čitav niz nadnacionalnih funkcija”

O odlasku premijera Andreja Plenkovića u NATO, Avdagić kaže da mu es čini da je ta stvar nabačena.

“Ono što je činjenica je da se u europskim krugovima i malo šire na Andreja Plenkovića gleda kao na kvalitetan kadar, kao na osobu koja ima određene diplomatske vještine, priličo veliko političko iskustvo i kao takav on je prihvatljiv za čitav niz nadnacionalnih funkcija. Prije svega mi u Hrvatskoj već dugo vremena razgovaramo o tome čeka li Plenkovića visoka fukncija na razini Europske unije”, kaže Avdagić i dodaje da to nije novost.

“Gledajući s tog aspekta, jasno je da s ulazi u spekulaciju tko bi mogao biti adekvatna zamjena i na čelu NATO-a“, kaže analitičar i dodaje da sad imamo trenutak u kojem moramo pronaći prihvatljivu osobu.

Objasnio je na koji način se bira šefa NATO-a i da ga biraju sve članice. Kaže i da blok novih članica NATO-a smatra, pogotovo zbog rata u Ukrajini, da je trenutak dana čelo NATO-a dođe osoba iz ovog područja kako bi imala bolje razumjevanje za ono što prošla srednja i istočna Europa i što prolazi Ukrajina.

“Da li je Plenković šablonski osoba koja bi odgovarala za to? Apsolutno da. Da li je Plenković osoba koja je prihvatljiva cijelom tom bloku? Je. Da li je prihvatljiv ostalima? Apsolutno. Da li je prihvatljiv Amerikancima? Da. Onda vidimo zašto je nekome palo na pamet da priča o njemu”, kaže Avdagić i dodaje da kad se uzme u obzir i to da je jedan od lidera EPP-a onda nam neke stvari budu i jasnije.

Smatra da bi Plenković mogao preuzeti i Europsku komisiju, ali i dodaje da je Plenković relativno mlad političar i da nema potreba da naglo ode iz Hrvatske te podjseća na to da bi Plenković, sudeći po anektama, mogao osvojiti još jedne izbore u Hrvatskoj.

“On je jedan od onih koji je dobar kandidat za mjesto šefa NATO-a”, kaže Avdagić.

“Putin je voljan ratovati do onog trenutka dok ne dobije ono što želi”

Komentirao je i curenje informacija iz Pentagona.

Avdagić kaže da nikoga tko se bavi međunarodnom politikom nije iznenadilo ništa od onoga što je izašlo iz javnost. “Što se tiče samog curenja podataka, moramo uzeti u obzir koliko je velik sigurnosni sustav u SAD-u. Mogućnost da se dogodi incident je prilično velika”, kaže Avdagić i dodaje da je mnoge informacije šira javnost već ranije znala.

“Samo sad smo dobili službeni diskurs koji potvrđuje sve ono što smo već znali”, rekao je Avdagić i dodaje da nema ničega novog.

Najzanimljiji detalj po njemu je izmjena dokumenta. Kaže da ima ruski potpis, ali napominje da to ništa ne mora značiti.

Komentirao je i situaciju u Ukrajini. Kaže da ne vidi spremnost za mirovne pregovore. “Imate jednu i drugu zemlju koja želi doći na svoje granice, bez obzira na to što nitko ne priznaje ove granice koje je Rusija proglasila, ali je dobvoljno za njih da ih oni priznaju. Meni se čini da je Putin voljan ratovati do onog trenutka dok ne dobije ono što želi. Da li će on prije toga pokleknut kao politički lider, hoće li netko u Rusiji reći sad je dosta ovog, to je neka druga priča”, kaže Avdagić i dodaje da je Putin slomio sav otpor u Rusiji. “Ovo je kao u najmračnije doba Sovjetskog Saveza”, kaže Avdagić.

Kaže da svi koji misle da se situacija može sad riješiti s mirovnim pregovorima ili je naivan ili traži svojih pet minuta medijskog prostora, smatra Avdagić.

“U Srbiji treba rješavati problem migranata u BiH”

Komentirao je prosvjede u Francuskoj oko mirovinske reforme.

Avdagić kaže da nikog ne iznenađuju nasilni prosvjedi u Francukoj. Smatra da su dio njihove prosvjedničke kulture. “Očekujem da se potvrdi Macronov put, pogotovo jer Ustavno vijeće djeluje tehnički i zakonski i ne vidim mogućnost da će donijeti odluku koja bi poništila put kojim je krenuo Macron“, kaže Avdagić i dodaje da je ovo Macronov način da slomi svaki otpor u Francuskoj.

Govorio je o proglašenju izvanrednog stanja u Italiji zbog migranata i situaciji oko migranata u BiH.

Rekao je da je u BiH bilo građana koji su blokirali migrantske centre u pokušajima da zaustave mogućnost da BiH postane “hot-spot” na putu prema Europi.

“Bosna i Hercegovina nije izvorište ovog problema. Ako ga tražimno u neposrednom susjedstvu to je Srbija i u Srbiji se treba rješavati i probleme u BiH”, smatra Avdagić i dodaje da su službe u BiH, pogotovo granične, jako slabe da bi samostalno moge rješavati takve probleme. Ističe da je Srbija problem i zbog toga što ima bezvizni režim s mnogim zemljama iz kojih migranti u vrlo pristojnim brojkama dolaze čak i avionskim putem.

“To je tema koja bi se trebala rješavati na razini Europske unije“, kaže Avdagić.

Podsjeća da su Talijani i 2011. godine na jednak način postupali i optužili Europsku uniju da ih je ostavila same i ne pomaže.

“Sad zamislite koliko godina imamo indentične probleme koji se ne rješavaju, i meni se čini da je Ursula von der Leyen umjesto da je putovala u Kinu s Macronom, da bi bilo daleko bolje da je obišla zemlje Sjeverne Afrike i otvoreno razgovarala o mogućnostima kako to riješiti”, rekao je Avdagić koji je napomenuo da je to prije svega humanitarna tragedija.

“To nije pitanje samo migracija, nego pitanje izuzetno razgranatog kriminala koji zarađuju na tim jadnim ljudima koji prodaju svu imovinu da bi riskirali, kao na lutriji, hoće li poginuti na Mediteranu. Tu su i ogromni troškovi, prije svega spašavanja, a tek onda zbrinjavanje”, kaže Avdagić.

