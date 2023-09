Azijski stršljen može biti prilično opasan. Biologinja otkrila kome može napraviti velike probleme

Podijeli :

Biologinja iz NZJZ-a Primorsko-goranske županije Itana Bokan Vucelić za N1 je objasnila za koga može biti opasan ubod stršljena.

“Stršljen je relativno velik zadružni kukac, rade gnijezda u kojima se može naći veliki broj jediniki, po nekoliko tisuća. Ubod je bolan, ali nije toliko opasan. Opasan je kod ljudi koji su osjetljivi na otrov”, kazala je Bokan Vucelić i nastavila:

“Kod njih može doći do teških reakcija – analifaktičkog šoka koji može izazvati smrt. Opasno je i kada veći broj jedinki napadne čovjeka, dođe do višestrukih uboda i tada može doći do neželjenih posljedica.”

Ističe da do uboda najčešće dolazi slučajno, primjerice kada ugrozimo njihovu koloniju.

“Kod nas je rasprostranjen europski stršljen, a u nekim europskim zemljama je čak i ugrožen”, dodala je biologinja.

Što se tiče azijskog stršljena, biologinja otkriva da bi velike probleme mogao napraviti pčelarima.

“Azijski stršljen nije zabilježen kod nas, ali aktivno se promatra da se vidi hoće li doći na naše područje. Taj stršljen je opasan, hrani se drugim različitim kukcima, što može biti dobro jer može ukloniti neke neželjene kukce, ali i napada pčele pa onda pčelari imaju problema”, kazala je Bokan Vucelić.

