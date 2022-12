Bacanje petardi može biti skupo. Evo kolike su kazne za pirotehnička sredstva

Podijeli :

Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL

Ususret blagdanima, policija je pozvala građane da ne koriste pirotehnička sredstva, da ne zlorabe eksplozivne i druge tvari te da ne pucaju iz vatrenog oružja.

“Petarde i rakete nisu dio blagdanskog ozračja i njihovo neoprezno i nestručno rukovanje može izazvati teške posljedice. Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Također podsjećamo građane da je od prošle godine zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3. Kazne za građane kreću od 5.000 do 15.000 kuna, a za pravne osobe od 10.000 do 30.000 kuna”, objavila je PU istarska.

“Ne pridržavanje uputa o nabavci i rukovanju pirotehničkim sredstvima sankcionirano je na način da je za prekršaje fizičkih osoba propisana kazna od 660,00 do 1990,00 eura, a za pravne osobe od 6630,00 do 10.610,00 eura. Propisana je kazna od 130,00 do 390,00 eura za zakonskog zastupnika djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva”, navodi se u brošuri.

Iz policije također pozivaju građane da ne zlorabe vatreno oružje, eksplozivne tvari, streljivo i ostala sredstva uporabom kojih mogu nastati neželjene posljedice te da bez posljedica predaju oružje i minsko-eksplozivna sredstva ako ih nelegalno posjeduju.

“Protiv građana, koji dragovoljno predaju oružje koje ilegalno posjeduju, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak. Novost je da građani također mogu bez ikakvih sankcija policiji predati i pirotehnička sredstva čije posjedovanje nije dozvoljeno. Oružje, streljivo i eksplozivna sredstva koja žele dragovoljno predati građani ne trebaju donositi u policijsku postaju, već mogu nazvati policiju na broj 192 te će na njihovu kućnu adresu doći stručni policijski službenici koji će ta sredstva preuzeti na siguran način”, napominju iz policije.

Preporuke policije za nadolazeće blagdane:

– oružje držati pod nadzorom i zaključano,

– nelegalno oružje, eksplozivna ili pirotehnička sredstva prijaviti policiji koja će doći po njih, ne podnoseći prekršajnu ili kaznenu prijavu,

– ako se koristi pirotehnika, obavezno pročitati i pridržavati se uputa proizvođača za sigurno rukovanje,

– pirotehniku kupovati u ovlaštenim prodavaonicama,

– pirotehnička sredstva ne koristiti pod utjecajem alkohola,

– koristiti ih na otvorenom prostoru,

– poštivati sigurnosne udaljenosti prilikom uporabe,

– ne pokušavati ponovno aktivirati pirotehničko sredstvo koje je zatajilo.

Preporuke za roditelje:

– ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati,

– u ponašanju budite uzor svome djetetu,

– savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, da ih ne rastavljaju i ne vade ili pale eksplozivni sadržaj,

– savjetujte djecu da ne eksperimentiraju s petardama, da ne izrađuju improvizirane petarde i ne pune cijevi eksplozivnim smjesama.