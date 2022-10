Podijeli:







Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

Klub gradskih zastupnika Bandić Milan 365 prozvao je u srijedu zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića da je otpad postao talac njegove ideologije jer se ne usudi objaviti međunarodnu studiju koja predlaže gradnju energane, a Klub Mosta rekao je da je prijedlog rebalansa loš.

“Gradonačelnik Tomislav Tomašević međunarodnu studiju utjecaja na okoliš, koju je napravio Jaspers, drži u ladici jer ju se ne usudi objaviti, zato što govori da bi se u Zagrebu trebala graditi energana, a njegovi sljedbenici o energani ne žele čuti”, istaknula je na konferenciji za novinare predsjednica Kluba BM 365 – Stranke rada i solidarnosti Gordana Rusak.

“Zagrebačko smeće postalo je talac Tomaševiće ideologije”, dodala je na tiskovnoj konferenciji uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine.

Rusak kaže da je bivša gradska vlast ostavila sadašnjoj kapitalne projekte u gospodarenju otpadom u Zagrebu, koji bi riješili problem, ali da ti dokumenti stoje u ladicama.

VEZANE VIJESTI Vlada iznenada najavila novi stadion u Maksimiru, Tomašević zatečen: “Prvi glas” Tomašević objasnio zašto se ukidaju reklame na tramvajima Stara garnitura s Tomaševićem: Bandićevi ljudi i dalje u tri najvažnija ureda

“Međutim, sadašnjoj vlasti je sve više jasno da oni bez sortirnice, kompostane i centra za gospodarenje otpadom ne mogu riješiti problem sa smećem i polako im dolazi do mozga da bi trebali tu kompostanu izgraditi ne u Novskoj, nego u Zagrebu. A kad smo je mi htjeli u Zagrebu, tada nisu bili za to”, dodala je Rusak.

Smatra da unutar Centra za gospodarenje otpadom treba biti jedno postrojenje za zbrinjavanje onog dijela otpada kojeg se ne može dalje odijeliti, a to je miješani komunalni otpad.

“Sve oni to znaju, međutim, tu na scenu stupa ideologija – kako sada svojim biračima objasniti da ćete realizirati one projekte koje je započeo Bandić i na onaj način kao što to predviđa dokumentacija koju je napravio Bandić. Jaspers je napravio studiju utjecaja na okoliš i predlaže da se u sklopu Centra za gospodarenje otpadom gradi energana, u kojoj bi se iz smeća dobila struja”, naglasila je Rusak.

Kaže da se mjesecima bavimo plavim ZG vrećicama za otpad i stvara se privid kao da se nešto revolucionarno događa u Zagrebu; “a zapravo se s otpadom ništa ne događa osim što je velikom broju građana odvoz otpada poskupio i to drastično i što smo dobili policijski sat za odlaganje otpada u centru grada”.

Napominje i da se sada više smeća gomila na rubnim dijelovima Zagreba.

Most: Rrebalans proračuna loš, sve se više troši, a sve manje radi

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Most-a Marko Sladoljev i član Kluba Lovro Marković na konferenciji za novinare predstavili su amandmane Mosta na rebalans gradskog proračuna koji je na dnevnom redu sutrašnje sjednice Gradske skupštine. Među njima je i amandman kojim traže da se asistentima u nastavi sa dosadašnjih 30 kuna po satu, satnica poveća na 40 kuna, a za što je u gradskom proračunu potrebno osigurati nešto više od četiri milijuna kuna.

Sladoljev je rekao da asistenti mjesečno dobivaju naknadu od 2500 do 3500 kuna. Najavio je da će Most također u svim jedinicama lokalne samouprave gdje imaju vijećnike tražiti da se asistentima u nastavi digne satnica.

Marković kaže da je Most ponovno jedina stranka koja podnosi amandmane na rebalans proračuna gradonačelnika Tomaševića. Podsjetio je kako je jučer gradonačelnik izjavio da četiri milijuna kuna, koliko oni traže za asistente u nastavi, iznose godišnji prihodi koje Grad ostvaruje od reklama na ZET-ovim tramvajima i autobusima, a što nije izdašno za Grad da bi se to nastavilo.

Najavio je da Most na rebalans daje još nekoliko amandmana koji se tiču asfalterskih radova, rješavanja imovinskih odnosa od Gajnica do Podsuseda, a svi su ti radovi ukupno vrijedni nešto više od milijun kuna.

Za rebalans proračuna kaže da je loš, “proračunski prijedlog raste za 721 milijun kuna, a od toga je 507 milijuna kuna na novi dug i novo zaduženje”.

“Čini se da Grad ide ka financijskom kolapsu, sve se više troši a sve se manje radi i očekujemo od gradonačelnika da na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine obrazloži koji je razlog da već po šesti put idemo u nova zaduženja u ovom mandatu”, upozorio je Marković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.