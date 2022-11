Banožić: Postoji sprega između Milanovića i Franka Vidovića

Podijeli :

Ministar obrane Mario Banožić ocijenio je u utorak kako postoji sprega između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika saborskog Odbora za obranu Franka Vidovića (Socijaldemokrati) te "nesamostalnost odlučivanja saborskog zastupnika, što nije dobro".

“Vrlo je jasno da postoji jedna nesamostalnost odlučivanja saborskog zastupnika i mislim da to nije dobro, osobito kada je riječ o ovakvim temama koje su vrlo ozbiljne”, izjavio je Banožić nakon sjednice saborskog Odbora za obranu koju je Franko Vidović napustio na početku, prije glasanja o prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika OS RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM.

Banožić je naveo i da je Vidović teme koje je ranije kao predsjednik Odbora podržavao te rekao da su dobre, poslije problematizirao u javnosti “vjerojatno po nagovoru predsjednika Republike”.

Na opetovani upit misli li da postoji sprega između Franka Vidovića i predsjednika Zorana Milanovića uzvratio je: “Ne da postoji, nego jednostavno je možete nacrtati”.

Naime, Vidović je prije napuštanja sjednice rekao među ostalim, da Vlada svojim postupkom krši Ustav jer prijedlog Odluke koji je upućen u saborsku proceduru Vlada je uputila bez da je, kao ovlašteni predlagatelj, prethodno zatražila suglasnost predsjednika Republike. Time je, poručio je, odgovornost za kršenje Ustava, ukoliko dođe do glasanja, prebacila na Hrvatski sabor i izabrane zastupnike koji su na početku mandata prisegli na Ustav.

“Ako nemamo dvotrećinsku većinu nećemo ići u vojnu misiju”

Banožić je, upitan što će biti ako se u Saboru ne prikupi potreban 101 glas zastupnika za vladin prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM, rekao kako je tu zakon jasan. “Ako nemamo dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru nećemo ići u vojnu misiju. Ali tada će se jasno imenom i prezimenom znati tko je bio protiv toga”, poručio je.

Istaknuo je da se u EUMAM-u ne radi samo o obuci već je riječ i o dva zapovjedna mjesta u okviru Zapovjednog stožera u Poljskoj i tri u Njemačkoj. Naveo je da misijom stavljaju naglasak na mir, pomoć ukrajinskim vojnicima da ovladaju situacijama i spase živote vojnika ali i civila.

Ponovio je kako je i na sjednici Odbora dokazano da ne stoji teza kako ta odluka nije donijeta na ustavan način i da nije u skladu sa zakonom. Istaknuo je kako su jasni članci zakona temeljem kojih je odluka donijeta.

“Manevri koji su se dogodili na sjednici Odbora još jednom potvrđuju da se radi o izbjegavanju odgovornosti, prije svega odgovornosti saborskih zastupnika da se jasno izjasne da ili ne. Jesu li za RH, za Hrvatsku vojsku i njenu sigurnost kao članice EU, Vijeća EU koje je donijelo odluku da se članice uključuju u mirovnu misiju vojne pomoći Ukrajini”, kazao je.

Naglasio je kako je Hrvatska vojska uvijek bila priznata u svim misijama i operacijama u kojima smo sudjelovali te cijenjeni po svojoj spremnosti i sposobnostima.

Potpredsjednik saborskog Odbora za obranu Ante Deur je, upitan o Vidovićevom napuštanju sjednice, rekao da ga to nije iznenadilo jer je Vidović u “skupini nemoći” od predsjednika Republike Zorana Milanovića. “Na žalost on je hrvatski branitelj. Možda sam uvijek do kraja mislio da on ima jedan stav kojim ga neće predsjednik Milanović uvjeriti da bude protiv pomoći Ukrajini. Na žalost, to se baš dogodilo”, kazao je.

