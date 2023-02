Bauk: Ako Ministarstvo financija želi reklamnu kampanju, imaju moj broj

Podijeli :

Saborski zastupnik Arsen Bauk komentirao je u N1 Studiju uživo Vladinu odluku da izda milijardu eura vrijedne "narodne obveznice". S Igorom Bobićem razgovarao je o tome hoće li i sam kupiti državne obveznice, ali i komentirao sutrašnji pokušaj opoziva premijera Andreja Plenkovića u Saboru.

“To spada u dio životnih, privatnih odluka koje svatko donosi za sebe, a ja nemam potrebu taj dio odluka dijeliti s javnošću. Ako Ministarstvo financija želi reklamnu kampanju, imaju moj broj”, kaže Bauk. Komentirao je i izjavu ministra financija Marka Primorca da se prije kupnje obveznica mora konzultirati sa suprugom. Kaže kako samo oni što “kleče po trgovima misle da se ne trebaju konzultirati sa suprugama” te da ne shvaća zašto se ministra ismijava zbog te izjave.

“Ako netko ima u što pametnije uložiti novac, uložit će ga pametnije. Ako ga čuvaju za crne dane, čuvaju ga”, kaže i dodaje kako misli da veliki dio ljudi ni nema mogućnosti kupiti obveznice pa zbog toga nije siguran stoje li izjave da se radi o PR-u Vlade.

Da je član Vlade, govori, pravo da odluku zadrži kao privatnu bilo bi manje jer bi bio među onima koji donose odluku. “Ako će kupiti ministar financija, premijer, dovoljno je široka lepeza onih koji će kupiti da ne trebam ja uvjeravati”, kaže Bauk. Izjavu premijera iz Osijeka da ne može nikog prisiliti na kupnju obveznica, pa ni potpredsjednika Vlade, shvatio je, govori, kao “malu poruku premijera ministru mora da nije najbolje reagirao”.

Opoziv premijera

“Svaki opoziv, zahtjev za izglasavanje nepovjerenja bilo kojem ministru je u pravilu udar na cijelu Vladu. Izglasavanje nepovjerenja bilo kojem ministru značilo bi pad Vlade”, govori Bauk podsjećajući kako je pala Vlada kad je Most uskratio povjerenje Tomislavu Karamarku. “U političkom smislu je manje bitno je li ovo prvi put direktno na premijera. Nakon što netko smijeni 20-ak ministara, nakon što zaspe s imenom i prezimenom, a probudi se s inicijalima, legitimno je malo propitati”, govori Bauk dodajući da će građani ocijeniti tko je bio uvjerljiviji. “Nije realno očeivati da na taj način dođe do pukotina”, kaže.

Saborske rasprave se često minoriziraju, ali “mnogi od onih čiji je opoziv oporba tražila su na kraju otišli”, u drugom koraku, govori Bauk.

Vrijede li svi glasovi jednako?

Bivši ministar uprave govorio je i o sređivanju registra birača. On smatra kako bi sada trebalo ponoviti neke akcije koje su bile provođene ranije, ali da se mora voditi računa i o mnogim drugim stvarima koje utječu na ovo pitanje. “Bolje je rješenje da to bude popis stanovništva. Ne popis birača, i manjinska prava se utvrđuju prema popisu stanovništva”, kaže.

“Ustav je predvidio da glasovi ne vrijede jednako i nema potrebe to dalje objašnjavati. Mi imamo dvije izborne jedinice, za dijasporu i manjine, Ustav to tako definira, da manjine imaju psoebno pravo glasa i dijaspora da ima posebno pravo glasa. Nema ozbiljne inicijative da se to promijeni”, kaže Bauk i prisjeća se kako mu svojedobno kad je govorio o toj temi replicirao tadašnji zastupnik HDZ-a, današnji premijer Andrej Plenković.

“Sve dok postoji parlamentarna većina, oporba je osuđena na nulu. Kad ne bi bilo tako, oporba ne bi bila oporba ili vlast ne bi bila vlast”, govori.

