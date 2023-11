Bauk o slučajevima trovanja: Uvjeren sam da nitko ne zna što se u potpunosti događa

Podijeli :

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, gostovao je u N1 studiju uživo. Tom prilikom osvrnuo se na aktualna događanja u zemlji.

Podsjetimo u bolnicama diljem zemlje pregledano je više ljudi zbog sumnje na trovanje nakon što su konzumirali gazirana pića. Po naredbi Državnog inspektorata Coca-Cola s polica je povukla određene proizvode. Prema prvim rezultatima analize, u sumnjivim uzorcima nije pronađeno ništa, a na sve to osvrnuo se i Arsen Bauk.

“Još uvijek mi nije u potpunosti jasno što se dogodilo, nije utvrđen ni jedan proizvod koji ima veću vrijednost pH odnosno odstupanja od pH vrijednosti koja bi proizvod utvrdila kao neispravan. Prva vijest bila je prije dosta vremena u kafiću u Rijeci gdje je netko popio mineralnu nakon čega osoba nije mogla dobiti tu bocu jer je vlasnik kafića nije htio dati. Nakon toga su došle poruke na društvenim mrežama i mislio sam da se radi o porukama koje se šalju i o propasti svijeta, ali nakon reakcije državnih tijela i nakon potvrde nekoliko zdravstvenih ustanova o tim simptomima stvar je postala ozbiljnija. Nakon što je to postalo javno povećao se broj onih koji dolaze u bolnice iako bi to trebalo biti obrnuto”, rekao je Bauk.

Bauk smatra da je dobro sačekati utvrđivanje prvog neispravnog proizvoda te da se o tome onda govori otvorenije. Dodao je i da se zbog slučaja osobe koja bi zbog trovanja mogla imati ozbiljne zdravstvene simptome tom problemu treba ozbiljnije posvetiti.

“Reakcije državnih tijela i proizvođača o kojima se radi nisu potpuno jasne, mislim da se u ovoj situaciji nitko u potpunosti ne snalazi. Uvjeren sam da nitko ne zna što se u potpunosti događa”, kazao je Bauk.

Bauk je komentirao i slučaj Agrokor. Podsjetimo Visoki kazneni sud izbacio je knjigovodstveno-financijsko vještačenje iz spisa u slučaju Agrokor.

“Radi se o kaznenom postupku protiv pojedinaca. Oni imaju odvjetnike i svoja prava, država odnosno Državno odvjetništvo smatra da su oni počinili kaznena djela, a to svoje smatranje dodatno dokazuju vještačenjem koje su platili novcem iz državnog proračuna. Ono što je bitno za političku scenu nije završetak kaznenog postupka protiv pojedinaca jer svaki političar koji komentira kazneni postupak protiv pojedinaca izlaže sebe ili barem državu na Europskom sudu za ljudska prava da taj pojedinac nije imao pravedan postupak. Čini mi se da su neki optuženici dobili određenu odštetu zbog komentara političara”, objasnio je Bauk.

Bauk je istaknuo kako je relevantno pitanje je li u postupanju Državnog odvjetništva bilo zlouporabe položaja na način da su svjesno ili s mogućom pretpostavkom trošili državni novac na nešto što će s velikom vjerojatnošću biti ocijenjeno nevažećim. Osvrnuo se i na slučaj arbitraže.

“Što se tiče arbitraže tu je veća odgovornost države jer arbitraža ima svoje korijene u zakonu koji je donio Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, to je prva Plenkovićeva Vlada. Todorić je smatrajući da su mu povrijeđena prava zatražio arbitražu na sudu u Washingtonu te se sud za to proglasio nadležnim. Svakome tko ima ozbiljne političke ambicije, kao što ima moja stranka, može se dogoditi da mora braniti interese države, a to će biti teže ako krenemo s kritikom te države koju bi mi trebali zastupati. Može se dogoditi da presuda bude donesena kada mi budemo na vlasti i da mi moramo vraćati ono što je HDZ zakuhao”, kazao je Bauk.

“Jedino što je izvjesno je da je najveća odgovornost za ovo na Vladi HDZ-a”, dodao je.

