Vidović o slučaju Agrokor: Primjer stanja u kojem zemlja nije funkcionalna

Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata bio je gost N1 Studija uživo. Tom prilikom osvrnuo se na poreznu politiku Vlade RH i rekao da bi problem nejednakosti društva trebalo sustavno rješavati te da su plaće temelj rješenja. Osvrnuo se i na slučaj Agrokor i naveo kako je način kojim se upravlja Hrvatskom krucijalno pitanje koje se mora staviti na dnevni red.

Država će ovaj mjesec po prvi puta građanima ponuditi kupnju trezorskih zapisa, najavio je ministar financija Marko Primorac. Ciljani nominalni iznos izdanja trezoraca je 440 milijuna eura pri čemu će, kako je rekao, prvi krug upisa biti namijenjen građanima, a drugi institucionalnim ulagačima. Davorko Vidović komentirao je ponudu kupnje trezorskih zapisa i rekao da on za takvo nešto nema sredstava.

“To je instrument onima koji imaju višak novca, a ne znaju kako i na koji način očuvati njegovu vrijednost u uvjetima inflacije. Ljudi kupuju nekretnine i spašavaju vrijednost svog novca, ovo je instrument za njih. Za državu je to način da sačuvaju koji euro, a za ljude da sačuvaju vrijednost svoje imovine”, rekao je Vidović.

Porez na ekstraprofit

Vidović smatra kako je važno produljiti trajanje poreza na ekstraprofit.

“U uvjetima nestabilnosti koju mogu izazvati krize, ratovi, pandemije, između ostaloga i inflacija kao proces koji nije samo interno uzrokovan, u takvim situacijama pojavljuju se oni koji mogu zarađivati ekstraprofite na tuđoj nesreći i država ima puno pravo intervenirati. Svijet je mjesto ogromnih i sve većih nejednakosti, a Hrvatska također ima problem s internim problemom nejednakosti”, objasnio je Vidović.

Predsjednik Socijaldemokrata istaknuo je da u usporedbi s drugim državama, a posebice europskim Hrvatska po pitanju nejednakosti u društvu loše stoji.

“Oporezivanje svih prihoda za razliku od rada koji je ekstremno oporezivan. Oporezuje se rad čistačice koje čisti za razliku od ljudi koji rentaju, imaju dividende oni su isključeni iz te priče. Ako hoćemo pravedno društvo onda je porezna politika mora biti takva da oni koji zarađuju više, a posebno ako zarađuju više od uobičajenih situacija onda bi to morali i porezno osjetiti”, kazao je Vidović.

“Umjesto da se omogućava da rastu plaće, temeljni prihod, dohodak obitelji, mirovine i to ne tako što će im država s pomoću mjera dodjeljivati nešto, ovo je mjerokratska Vlada, to bi trebalo sustavno rješavati, a plaća je temelj”, rekao je Vidović.

Davorko Vidović osvrnuo se i na slučaj Agrokora. Podsjetimo Visoki kazneni sud izbacio je knjigovodstveno-financijsko vještačenje iz spisa u slučaju Agrokor.

“Ako je riječ bila o uzimanju nekoga tko je izradio elaborat i ako je to napravljeno svjesno znajući da je u sukobu interesa onda je tu riječ o kaznenom djelu. Riječ o namjeri da se putem očigledno naručenog posla od strane nekoga tko nije smio taj posao radi, u kojem su izgubljene milijarde kuna koje ćemo možda platiti svi mi članovi ove zemlje. Ako je riječ o neznanju onda je to opet ozbiljan problem. Još jedna važna institucija u ovoj zemlji se debelo kompromitirala, a to je DORH koji je cijeli postupak vodio. Kompromitirani su svi koji su taj DORH imenovali, a to je Vlada. To govori o nečemu što predstavlja stanje u kojem zemlja nije funkcionalna”, objasnio je Vidović.

Kako se upravlja Hrvatskom?

Dodao je kako je način kojim se upravlja Hrvatskom krucijalno pitanje koje se mora staviti na dnevni red.

“Cijela ta jedna klijentelistička mreža ne može dati drugačiji rezultat od ovoga kojeg imamo. Pao je DORH na ovom pitanju. Sada se pojavljuje Ivica Todorić kao nevina žrtva pljačke”, rekao je Vidović.

“Toliko je pitanja na koja nema odgovora, a rezultati su takvi da daju pravo i osnovu za sumnju da je cijeli taj postupak proveden protivno zakonima Hrvatske, ali ne s deklariranim ciljevima spašavanja dostavljača, poreznih obveznika, građana”, dodao je Vidović.

