Beljak o Primorčevoj aferi sa stanom: “Jedna ruka na srcu, druga ruka u hrvatskom džepu. To je moto HDZ-a”

Saborski zastupnik Krešo Beljak gostovao je u Pregledu dana. S našim Ilijom Jandrićem je razgovarao o političkim aktualnostima.

Republikanski kandidat Donald Trump osvoji je drugi mandat predsjednika SAD-a nakon što je u utrci za Bijelu kuću pobijedio aktualnu demokratsku potpredsjednicu Kamalu Harris.

Beljak, unatoč euforiji, ne vjeruje u velike promjene nakon izbora Donalda Trumpa: “Amerikom ne vladaju političari nego moćne korporacije. Bit će promjena, ali drastične promjene ne očekujem.”

Također ne vjeruje u bolju budućnost za Ukrajinu: “Bojim se da za Ukrajinu nema dobrih vijesti. Uz svu pomoć Amerike, nisu uspjeli oslobodit svoj teritorij i ne vidim način na koji bi to mogli učiniti bez globalnog rata.”

“Američka politika već 50-ak godina ima agendu koja se svodi na to da se industrijski razvijenu zapadnu Europu, pa tako i nas – razdvoji od jeftinih prirodnih resursa i energetskih resursa Rusije. Nažalost, to se radi preko jadnih Ukrajinaca koji su u tom velikom ratu ispali žrtveno janje”, dodao je.

“Jedna ruka na srcu, druga ruka u hrvatskom džepu. To je moto HDZ-a i Dragana Primorca.”

Osvrnuo se i na Primorčevu aferu sa stanom: “Nažalost se ne bi znalo za taj slučaj da čovjek nije išao glavom u zid i kandidirao se pa je svo smeće isplivalo van. To je duboko nemoralno, ali takva je velika većina HDZ-ovaca. On će dobiti svojih 20-ak posto glasova od ljudi koji bi napravili praktički isto da su bili u prilici”, kazao je te dodao: “Jedna ruka na srcu, druga ruka u hrvatskom džepu. To je moto HDZ-a i Dragana Primorca.”

