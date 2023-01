Podijeli :

Izvor: N1

Gostujući u N1 studiju, predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak komentirao je situaciju s uvođenjem eura i poskupljenjima.

Beljak kaže da ga ne čude poskupljenja: “Cijene određuju tržište i meni nije nikakvo iznenađenje što su se cijene digle. Očito je potražnja takva. To je jednostavno pravilo tržišne ekonomije. Čim je veća potražnja, to su veće cijene.”

Smatra da je razlika u cijenama između Hrvatske i Slovenije sramotna: “Osobno meni ili ljudima u Samoboru je svejedno da li idemo u Zagreb ili Sloveniju. U Sloveniji sam umjesto 100 eura potrošio 70. Žena je bila na liniji telefonom u Samoboru i uspoređivala cijene. To je sramota!”

Cijene hrane niže u Sloveniji nego u Hrvatskoj. Oglasila se Porezna uprava Građani za N1 na granici: "Hrvati se prave da su bogovi jer su ušli u Schengen"

No, Beljak ne krivi Plenkovića za ovakvu situaciju. “Ovakva situacija je neodrživa, ali kriviti politiku za to u 21. stoljeću u tržišnoj ekonomiji – to smo htjeli 90-ih. Htjeli smo da tržište određuje cijenu, a ne da država dirigira.”

“Ja Plenkovića krivim zbog druge situacije” naglašava. “On se bavi stvarima kojima se politika ne bi trebala baviti. Politika bi se trebala baviti rastom plaća, mirovina, poreznim olakšicama, smanjivanjem nameta i poreza. Ništa od svega toga Plenković i HDZ ne rade. I to je još jedan od razloga zašto je kupovna moć slaba.”

“Ako to netko želi kupiti – to je stvar tržišta. Tržište formira cijene, a ne država. Država je tu da se pobrine za veću plaću, da se može kupiti više. Država treba smanjiti poreze i namete kako bi se neto plaće digle, a samim time i kupovna moć građana.”

Na pitanje o crnim listama za poduzetnike, Beljak objašnjava: “Sad se vidi da su određeni propusti napravljeni. Mislim da je namjera bila dobra da se da razdoblje od dva tjedna što se sad ispostavilo da je zakompliciralo situaciju. Euro se trebao uvesti 1. siječnja, a da se kune mogu razmijeniti u bankama godinu dana.”

“Plenković trlja ruke…”

“Generalno, ja govorim o sustavu koji ne valja, o HDZ-u koji ne valja. Teško je očekivati da bi takva stranka kojoj nije stalo ni najmanje do građana uopće pomislila bilo što napraviti.”

“Plenković trlja ruke, i njegov ministar financija, jer svako povećanje cijena je povećanje PDV-a i veće punjenje državnog proračuna. Hrvatska je skupa država jer ima previše uhljeba. Sve to skupa treba plaćati. To se plaća iz državnog proračuna. Državni proračun se puni velikim dijelom iz PDV-a tako da svako povećanje plaća znači povećanje punjenja državnog proračuna i više novaca za uhljebe – to je HDZ!”

