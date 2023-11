Benčić: “Je li premijer lagao? Ako nemaju što skrivati, mogli su to objaviti”

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Sandra Benčić na konferenciji za medija rekla je da će na uvid tražiti ugovor koji je potpisan s Geodetskim fakultetom, a zbog čega je posljednjih dana u fokusu javnosti ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek

Benčić kaže kako premijer i ministrica kontinuirano mijenjaju izjave. “Je li premijer lagao kad je rekao da ova konkretna sredstva nisu knjižena, tražena ni refundirana iz europskog Fonda solidarnosti?”, govori Benčić i dodaje da je ministrica rekla da su sredstva tražena iz Fonda solidarnosti, ali na kraju je rekla kako ipak nisu refundirana jer se nisu smatrala prihvatljivim troškom.

Mrak Taritaš o aferi s Geodetskim fakultetom: “Premijer ne želi europske istražitelje da se ne sramoti” Geodetski fakultet u fokusu: “Činjenica je da je i ministrica doprinijela ovoj aferi”

“Prvo i osnovno pitanje koje trebamo postaviti je zašto bi to tijelo reklo da nije u pitanju prihvatljiv trošak”, pita se Benčić i podsjeća da sam Fond solidarnosti kaže da su svi preventivni pregledi prihvatljivi. Ministrica, prema njenim riječima, nije objasnila zbog čega je to izjavila i zbog toga se danas postavljaju zastupnička pitanja u kojima će se tražiti da se jasno kaže za koje aktivnosti i koji iznos je sklopljen drugi ugovor na temelju kojeg se htjelo povući sredstva iz Fonda solidarnosti. Tražit će kaže i pismeno obrazloženje nacionalnog tijela zbog čega troškovi nisu prihvatljivi za Fond solidarnosti.

“problem je u tome je li u tom ugovoru jasno stajalo što se točno očekuje da Geodetski fakultet napravi za ukupnu cijenu koja će mu se isplatiti. To je morao biti definiran ugovor, s ukupnim aktivnostima i cijenom, bez obzira financira li se iz proračuna ili Fonda solidarnosti. To je potpuno irelevatno pitanje i njim se želi zamagliti ključna činjenica, a to je da su se sredstva pronevjerila i da to nitko nije kontrolirao”, kaže Benčić i dodaje da se svaka lipa mora opravdati te da se u natječajima uvijek jasno definira može li insitucija poslove podugovarati ili ne može.

Benčić kaže kako će tražiti na uvid ugovor kako bi se utvrdrile činjenice koje smatra važnima za javnost i kaže kako su svi ovi podaci već trebali biti javno objavljeni. “Ako nemaju što skrivati, mogli su to objaviti”, kaže.

