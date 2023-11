Mrak Taritaš o aferi s Geodetskim fakultetom: “Premijer ne želi europske istražitelje da se ne sramoti”

Podijeli :

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u Novom je danu kod naše Mašenke Vukadinović komentirala aferu s Geodetskim fakultetom za koju ministrica tvrdi da se radilo o izvanrednoj situaciji zbog potresa te da su se tražila brza rješenja.

Gostujući u Točki na tjedan ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek objasnila je zašto je dala posao Geodetskom fakultetu bez natječaja. “Tad smo u covidu, lockdownu, nemamo nikakvih sredstava za angažirati nekoga i obraćamo se javnom fakultetu, javnoj ustanovi koja ima ekspertizu i lincencu za rad na kulturnim dobrima. Proveli smo ex post kontrolu postupka i to je bilo u skladu s praivlima kako se ponašate u žurnim situacijama. Da sam to dala nekom privatnom, to bi bio problem”, kazala je među ostalim Obuljen Koržinek.

Anka Mrak Taritaš objašnjava o kolikom se novcu radi:

“Prvo, riječ je o novcima s kojima se mogu napraviti dva dječja vrtića. Teško je znati koliko je 19 milijuna. Ministrica se pravda hitnošću. Razumijem da se ugovara posao s Geodetskim fakultetom jer je najjednostavnije, ali da je to napravljeno u godinu-dvije, a obnova još traje… Više je problema. Prvo je politički aspekt – žestoka obrana ministrice i premijera, mislim da premijer ne želi europske istražitelje da se ne sramoti. Drugo je stručni okvir Ministarstva – nakon godinu dana nitko nije rekao da se provjere podaci. Treća stvar je čemu sve to služi? Nije bilo obveze da projekt mora imati 3D snimanje. Upozoravala sam na veliku količinu projekata. Projektanti u startu nisu ni znali da je to snimano, zaštićeni spomenici kulture su snimani. Kad se tražila ponuda od Geodetskog fakulteta, on je bio dvostruko skuplji. Projektanti kažu da nisu ni znali da je snimljeno, da je napravljeno sofisticiranim tehnikama, dobili su materijal koji nije do kraja bio posložen.”

“Ideja je u startu bila u redu, ali tokom vremena se pokazalo da je cijeli taj posao vrlo traljavo odrađen s velikim plaćenim iznosom”, dodala je.

Govoreći o rizicima ugovaranja posla bez javnog natječaja kao i o kontrolama troškovnika, Mrak Taritaš podsjeća: “Po zakonu postoje i unutarnje revizije. Postoji mogućnost i angažiranja nekog. Kad je Geodetski fakultet počeo s tim, trebao je sastanak s projektantima, pitati ih mogu li to raditi prema onome što isporučuje Geodetski fakultet, i treće – vidjeti stanje na tržištu. Kad naručite projekt, želite određenog arhitekta, da sve bude na vrijeme, da se kvalitetno odradi i da što manje košta. Ovo je primjer koji pokazuje da Ministarstvo nije vodilo računa o potrošnji novaca.”

Politički, kaže, aferu može usporediti s onom Gabrijele Žalac: “”Mogu usporediti sa slučajem Gabrijele Žalac – da se ostalo voditi na razini Hrvatske, bio bi već debelo u ladici. Kad se uključilo Europsko tužiteljstvo, onda je isplivalo. Način na koji ministrica i premijer odgovaraju, pa trajalo je mjesecima dok su novinari dobili odgovore. Ne gleda se da možda nešto je sporno, na novinarima je da pitaju. Ako ništa ne skrivaš, ako si siguran da si posao napravio buy the book, čim se postavilo pitanje – ne možeš opužiti novinare… Agresivan stav premijera prema novinarima pokazuje njegovu nervozu. On bi najradije sve strpao pod tepih da nitko iz Bruxellesa ne vidi petljanje i njegovu bahatost.”

Ilegalna gradnja

Osvrnula se i na aferu ilegalne gradnje na Murteru. Mrak Taritaš ističe da premijer želi blokirati medije da istražuju:

“Na Murteru koji ima mali broj stanovnika zimi, on je ogradio zid i krenuo graditi, to se vidjelo. Umjesto da službe isti čas signaliziraju i zaustave radove, provjere dozvole, na to se žmiri. Bahatost načelnika Murtera i čuđenje što sad netko istražuje, novinari kad nešto doznaju, kad krenu istaživati, onda je problem što istražuju i oni što su nešto rekli, a ne sustav koji ne funkcionira.

Kad imamo bespravnu kuću Barbarića na čelu HEP-a, koji za to ne odgovara, inspekcija mu ne ruši nego daje kazne, što ne bih i ja bio bespravni graditelj? Stvari su kompleksne, Bespravnu gradnju treba sankcionirati u korijenima. Kad u temeljima srušite Barbariću, bilo kome, to će znati svi.”

Rasprava o Vatikanskim ugovorima

U četvrtak će u Saboru biti rasprava o izmjenama ugovora između Svete Stolice i Hrvatske. U ugovorima se, tvrdi, krše određena ustavna prava, načelo jednakosti pred zakonom, sloboda vjeroispovijesti i odvojenosti crkve od države.

“U četvrtak će biti rasprava, očekujem žestoke reakcije. No, to nije rasprava o vjeri, brojanju krvnih zrnca, to su ugovori između dvije države. Riječ je o četiri ugovora. Piše da, kad se steknu uvjeti, jedna od strana može pokrenuti reviziju. Znam da će to vladajući pretvoriti u ideološku raspravu.

U ta četiri ugovora postoje stvari koje treba provjeriti i izmijeniti – riječ je o Ustavnim kategorijama. Ustav nam kaže da je vjeroispovijest slobodna, a imamo vjeronauke u školama, vjeroučitelje u školama bez natječaja, mislim da je vrijeme da vjeronauk ide samo u crkvu. Vjeroučitelji na kraju postaju ravnatelji škola. Druga ustavna kategorija kad postoji sumnja da netko od svećenika može biti kazneno gonjen, o tome se obavještava biskupa. I treća stvar je gospodarski aspekt. Neke zemlje imaju crkvene poreze, da se daje dio dohotka za crkvu ili udruge. Od vlade se ne može dobiti podatak koliko se izdvaja godišnje za crkvu.”

