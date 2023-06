Benčić o štrajkovima: Plenković nikome neće dozvoliti da to riješi umjesto njega

Podijeli :

Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) u Newsroomu je komentirala štrajkove i općenito nezadovoljstvo koje vlada zbog uistinu premalih plaća, prvenstveno u pravosuđu.

Ministar Ivan Malenica na potezu je, očekuje se njegovo rješenje cijele situacije nakon kontraponude.

Ministarstvo pravosuđa: Ne vršimo pritisak na službenike i namještenike

“Iskreno, sumnjam da bi premijer Plenković prepustio Malenici razrješenje situacije, kao svaki put dosad. Uvijek je on završavao pregovore i mislim da je to izrazito loše. Mislim da je općenito loš način pristupanja povećanju plaća jer je trebalo misliti na sve. Uz to, trebalo bi uvesti i sustav nagrađivanja, da oni najbolji dobiju neke nagrade”, rekla je Benčić i nastavila:

“Ali ovo što se napravilo jer loše, a to je napravio premijer tako što je išao povećati plaće u zdravstvu, ali liječnicima, drugim dijelovima ne. Sad svatko zasebno traži povećanje plaća.”

Istina je da su liječnici pokrenuli lavinu, no imamo apsurdnu situaciju da se raspisuju natječaji i da nitko ne želi raditi za taj novac, dok istovremeno imamo “bujanje” sektora, sve je više ljudi. A tu su i nelogičnosti jer nema kazni, nema nagrađivanja…

Sindikalci: Ministarstvo želi znati tko u pravosuđu štrajka, vrši se pritisak

“Nemoguće je tako nešto postići. I to se mora mijenjati, treba nam ozbiljna reforma, posebno državne uprave. Ne možemo imati ustrojene službe kako smo imali početkom prošlog stoljeća. Neke sektore treba gasiti, neke pokretati. Potrebni su nam ljudi s drugim vještinama. Primjerice, nemoguće je dobiti nekoga za IT u javnom sektoru kad su plaće premale”, ističe Sandra Benčić i dodaje da nam je potrebna protočnost kroz sustav.

Iako to “na papiru” postoji i sad, kao prekvalifikacije, ne postoje načini kako najmotiviranije uopće nagraditi.

“Moramo modernizirati na ozbiljniji način sustav. Nažalost, HDZ to ne želi jer tako nešto ulazi u nečije interese. Osnova je novi teritorijalni ustroj jer na ovakav način ne možemo imati efikasnu javnu upravu”, naglasila je Benčić.

Profesori su prijedloge, kao Ivan Koprić, u detalje predložio promjene koje bi se mogle iskoristiti.

“Podloga postoji, samo je potrebna politička volja, ali zašto HDZ to nikad nije napravio? Zato jer gube određeni broj poena kod lokalnih moćnika. Zato nikad neće mijenjati situaciju”, komentirala je Benčić i kazala tko bi mogao to mijenjati:

“Mi smo to već imali u predizbornom programu.”

Za SDP nije sigurna ima li tako nešto na umu, no kad se spominje SDP, teško je ne komentirati potencijalnu suradnju Možemo! i SDP-a. Posebno jer HDZ ima s čim izaći pred birače.

“Ako se na narednim izborima se ostvari mogućnost zajedničke uspostave vlasti, surađivat ćemo sa SDP-om i drugim partnerima od centra pa lijevo. Što se tiče predizborne koalicije, odlučit ćemo do kraja mjeseca pa prvo reći potencijalnim partnerima, a onda i javnosti. Rekli smo da će to biti do ljeta i tako će i biti”, odgovorila je Benčić.

Ribić o odluci Ustavnog suda o članovima sindikata: “Još mi je mučnina”

Možemo! je jak u Zagrebu, ali i, kako kaže Benčić, u Dubrovniku, Splitu, Puli, Trogiru, Pazinu…

“Treba imati na umu da mi, osim što smo politička stranka, imamo širu platformu. Okupljamo neke lokalne i municipalne inicijative te nezavisne liste. Nadamo se da ćemo ih do idućih izbora imati u još većem broju pa bi i to mogao biti neki od modela izlaska na njih”, zaključila je Benčić i otkrila da će se prije izbora preispitivati i mišljenje javnosti pa će to pomoći pri odluci o potencijalnim partnerima prije ili nakon izbora.

Za kraj je o izboru partnera rekla još jednu bitnu i odlučnu stvar:

“Ni milimetra desno.”

