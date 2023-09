Podijeli :

Robert Anic / Pixsell

Zastupnici su od danas ponovno u saborskim klupama. Nakon dvomjesečne ljetne stanke počelo je jesensko zasjedanje, i to aktualnim prijepodnevom, u kojem 39 zastupnika postavlja pitanja članovima vlade.

Sandra Benčić (Možemo!) je pitala premijera o plinskoj aferi. “Tri mjeseca ostavljate direktora HEP-a na poziciji moći i omogućujete da on s pozicije moći skriva dokaze, utječe na svjedoke i potencijalno čini nova kaznena djela. Ovo je vaš klasični nacrt, hologram kad se radi o bilo kojoj korupcijskoj aferi vaših ministara. Dok policija ne dođe po njih, ostavljate ih na pozicji moći. Samim time, uzimali nešto ili ne, oni koji na kraju jesu imali potvrđene optužnice, koje ste vi odabrali, vi jeste mecena političke korupcije u Hrvatskoj.”, kazala je premijeru nakon čega joj je on odgovorio:

“Moram iskoristiti ovo vaše pitanje jer vidim da ni vi ni druge kolege oporbe nemate kud i kako pobijediti HDZ. Krenula je nova strategija koja se svodi na to da moramo stvoriti medijski okvir. Plenković je korumpiran. To je drug Grmoja plasirao, pa sad Vidović Krišto, Mrak Taritaš i sad Benčić… HDZ će njih pobijediti i sad kad su sve adute ispucali, sad moramo staviti okvir pa ćemo kasnije nešto i naći. To oni rade, javnost mora shvatiti – lažna, perfidna operacija političke sitneži koja želi doći na vlast tako da lažno optužuju i to premijera. To rade sustavno i redovito. Sve vas štiti imunitet da vas ne tužim!”, poručio je Plenković i dodao da su to sve laži i da su oni koji plasiraju takve optužbe “nemoćni, jadni i patetični”, rekao je Andrej Plenković.

