Bivša ministrica Tramišak otkrila zamjera li premijeru zbog smjene

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak u Novom danu je razgovarala s našim Tihomirom Ladišićem o tome čime se bavi nakon smjene s mjesta ministrice te o nadolazećoj superizbornoj godini.

Navodi da se pitanje njene smjene nije pokretalo te da se posvetila nekim novim projektima u svojoj županiji. Osvrnula se na nadolazeće izbore i komentirala hoće li se glavna bitka voditi u Slavoniji.

“Svaka izborna jedinica je jednako važna i bitna. Proširena nam je izborna jedinica, svaka politička opcija i stranka ima pravo kandidirati svoje programe. Sve se to kasnije zbraja, to postaju mandati i iz toga izvire potom Vlada”, rekla je Tramišak.

Izazovi u Slavoniji

Bivša ministrica se osvrnula na svojevrsnu krizu u Slavoniji koja se bori i s depopulacijom, ali i afričkom svinjskom kugom. Tramišak priznaje da izazovi postoje.

“Izazovi su uvijek prisutni, a prvenstveno ovdje u Slavoniji nakon Domovinskog rata je jako puno izazova. Jedan od najvažnijih je demografska depopulacija tj. gubitak stanovništva i na tome treba najviše raditi. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih grana ovdje i o tome se treba više razgovarati. Poljoprivreda mora biti u fokusu svake buduće Vlade”, istaknula je.

Dodaje da se mora više razgovarati s poljoprivrednicima jer oni, na temelju svog iskustva, mogu dati dobre i korisne prijedloge. Komentirala je i prosvjed svinjogojaca i ulogu novog ministra Ivana Anušića u rješavanju istog.

“Anušić je puno komunicirao o temi poljoprivrede, dolazi upravo s ovog područja, u njegovom okruženju su poljoprivrednici. Kroz političku karijeru uvijek je bio spreman poslušati različite prijedloge i vidjeti koje su mogućnosti. Vjerujem da je to bio razlog kojim je doprinio i potpomogao svim onim mjerama koje je Vlada već donijela”, kazala je Tramišak.

Komentirala je nedavni požar u Osijeku, navodeći da je istraga još u tijeku pa da treba pustiti da istražni postupci idu svojim tijekom. “Otpad je sveprisutan”, navodi bivša ministrica, ali nada se da će tvrtka poduzeti sve mjere kako se takva katastrofa više nikad ne bi dogodila.

Akcije EPPO-a

Osvrnula se i na povlačenje europskih sredstava i projekte u Slavoniji. “Puno podataka govori da smo u Slavoniji uspješniji u povlačenju sredstava, ovdje se projekti konkretno realiziraju i to onom dinamikom kako to treba biti. Mi na izbore volimo izlaziti s rezultatima, to sam naučila i uz Anušića i na županijskoj i nacionalnoj razini, da pred birače izlazimo s konkretnim rezultatima i projektima.”

No, ako je bila uspješna u provedbi projekata, zašto je došlo do smjene? “Nije bilo pitanje projekata ni povlačenje europskih sredstava. Pitanje je političkih dimenzije i nekih razgovora i kad dolazite na političku funkciju morate biti svjesni da ćete kroz jedan ili dva mandata – u nekom trenutku otići. Ja sam odluku premijera prihvatila i nastavila doprinositi svojim radom.”

Svjedočimo raznim aferima u kojima se europski novac trošio nenamjenski, a na udaru EPPO-a našla se i bivša ministrica Gabrijela Žalac.

“Ne bih rekla da se političari boje Ureda europskog tužitelja”, započela je Tramišak, navodeći da su ovo neki od “izoliranih primjera koji se događaju i u Hrvatskoj i diljem Europe”.

“To treba prevenirati i raditi na tome da se takve pojave umanje i da se sredstva koriste namjenski. Ali, 9000 ugovorenih projekata govori da je puno njih u sustavu i ne treba odmah komunicirati negativno”, dodala je.

Nova istraga EPPO-a protiv Gabrijele Žalac odnosi se na trošenje deset tisuća eura na privatne zabave.

“Ne mogu reći do kraja, istraga nije gotova, treba dopustiti da se istraga završi do kraja. To nije način kako se ponašati i mislim da je to važna poruka političarima da se javni novac može koristiti samo za javne potrebe”, kazala je Tramišak.

Izbori u Slavoniji

Komentirala je hoće li se na nadolazećim izborima naći na listi HDZ-a. “Trenutno sam zastupnica, dolazimo u superizbornu godinu. Sve stranke biraju kandidate za koje misle da im donose najveću podršku birača i to će napraviti i HDZ, a u kojem smjeru će procijeniti moj doprinos, to ćemo vidjeti.”

Desnica je jaka u Slavoniji, a osobito se izdvajaju Domovinski pokret, Most i Suverenisti. Kakav rezultat tamo može ostvariti HDZ?

“Predizborno je vrijeme. HDZ je u Slavoniji uvijek bio jak, ovdje imamo projekte i vjerujem da će to biti naša snaga i baza kampanje. Morat ćemo prihvatiti da smo imali izazove i moramo otvoreno komunicirati s biračima i reći gdje ste možda pogriješili ili niste do kraja napravili, a kako to u budućnosti popraviti. To nas tek očekuje, želim svima sreće i uspjeha, nadam se da će kampanja biti otvorena ali i fair play kako bi se u najboljem svjetlu predstavili biračima”, rekla je Tramišak.

Što se tiče uspjeha HDZ-a, bivša ministrica je optimistična. “Mi vjerujemo da možemo (ponoviti rez), osam mandata, iako sada imamo širu izbornu jedinicu, mi idemo prema tom rezultatu, ako ne i boljem.”

