Bivši državni odvjetnik o Uskoku: To je osveta zbog miljenika Plenkovića

Bivši predsjednik Vrhovnog suda i glavni državni odvjetnik, Krunislav Olujić, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao najavljeni štrajk sudaca, ali i odlazak ravnateljice Uskoka, Vanje Marušić.

Olujić je komentirao i osam godina dugu bitku o Obiteljskom zakonu koji su na Ustavnom sudu osporavali, za što je Plenković još 2017. godine najavljivao zamjene, i dalje ostaje u praksi.

“Ustavni sud je zbog nefunkcionalnosti zakona iz 2014. godine donio jednu skandaloznu odluku o suspenziji cijelog obiteljskog zakona. Bilo je više nego jasno da je riječ o jednoj političkoj odluci, ali je tadašnja vlada Zorana Milanovića doskočila tomu na najbolji mogući način tako što je u proceduru uputila zakon neizmijenjenog teksta i on je izglasan. Kao obiteljsko-pravni stručnjak i odvjetnik mogu reći da je taj zakon zaživio i da se uspješno primjenjuje. Pokušaji da se on sruši nisu uspjeli i vjerujem da će on ostati i dalje jer je položio ispit u praksi”, rekao je.

Odlazak ravnateljice Uskoka

Sada već bivša ravnateljice Uskoka, Vanja Marušić, stavila je točku na karijere brojnih ljudi, npr. ministra Lovre Kuščevića, državne tajnice Josipe Rimac, šefa Janafa Dragana Kovačevića, ministra Darka Horvata, potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, ministra Josipa Aladrovića, šefa HRT-a Kazimira Bačića, pa direktora u INA-i Škugora i suca Krušlina. S druge strane je jedna prometna nesreća njezinog vozača koja je trebala presuditi njezinu karijeru. Je li u pozadini nešto drugo, a ne samo prometna nesreća?

“Samo politički naivni i slijepi Hrvati mogu vjerovati u onaj razlog da je Marušić morala odstupiti zbog prometne nesreće njezina vozača. Prvo je rečeno kako je bila riječ o osobnim razlozima, a onda prometna nesreća. Marušić nije bila dužna o nastaloj šteti obavijestit glavnu državnu odvjetnicu i to nikako nije pravi razlog za odlazak s te funkcije”, napominje.

“Predsjednik Milanović je rekao da je na sceni jedna vendeta, a to u talijanskom, koliko se sjećam, znači osveta Zlate Hrvoj Šipek bivšoj ravnateljici zbog uhićenja svih onih miljenika premijera Plenkovića”, dodao je.

“Postupanje Marušić govori u prilog tomu, a to je da nije bila dužna obavijestiti šeficu DORH-a. Vozač je prekršajno odgovarao za nesreću, Uskok je trebao platiti kaznu, ali se Marušić odlučila ne teretiti vozača jer je ustanovljeno da nesreća nije nastala s namjerom. Marušić se trebala boriti jer javnost još uvijek može prepoznati prave stvari od ne-tema i skrenuti pozornost da je državna odvjetnica previše naslonjena na Plenkovića i da djeluje kao produljena ruka izvršen vlasti”, rekao je.

“Aktualna državna odvjetnica je prije javnosti izvijestila premijera, a to ni gdje ne piše da mora prema zakonu. Gle čuda, ministar pravosuđa daje pozitivno mišljenje na tu ostavku. On nema hrabrosti postupiti drugačije jer ni sam ne postupa samostalno”, smatra Olujić.

“Tek kada na mjesto šefice DORH-a dođe neka druga osoba koja će biti neovisna o izvršnoj vlasti, tek tada će Vanja Marušić moći javno progovoriti o svemu ovome”, dodao je.

Štrajk sudaca

Što se tiče štrajka sudaca, javnost je najviše zaokupilo pismo suca Hlača s Krka koji je rekao da ne može raditi kada vidi svoje uvjete. “Očito da je cijela odluka ministarstva pravosuđa o usklađivanju plaća sudaca odgođena. To je bilo povećanje od 300-400 eura uz neke promjene u koeficijentima. Činjenica je da pravosuđe je treća grana vlasti u Hrvatskoj i budući da Ustav spominje njihovu samostalnost i da su plaće najbolji temelj neovisnosti sudaca. Ako se njihovi zahtjevi ne ispune u cijelosti hrvatsko pravosuđe će se naći u nekoj čudnoj situaciji”, rekao je.

Olujić se ne zalaže za nikakav štrajk. “Hrvatsko pravosuđe je doživjelo lom u polovici 90-ih i teško može ispod te razine. To govore i ankete da hrvatsko pravosuđe uživa povjerenje 0,8 posto građana. To govori da ispod ove razine ne možemo ići”, dodao je.

