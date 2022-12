Bivši šef HRZ-a: MiG-21? To nije stara kanta, to je prastara kanta!

Podijeli :

Izvor: N1

Brigadni general i bivši šef Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Miroslav Kovač u Newsnightu je komentirao pad aviona MiG-21 kod Voćina.

MiG-21 koji je pao nedaleko od Slatine, nasreću bez ljudskih žrtava, proizveden je 1976. godine. Na pitanje je li 46 godina previše za jedan borbeni zrakoplov, je li prestar, Miroslav Kovač je rekao:

“Ne da je stara kanta, nego prastara kanta. Ne mogu reći da avioni nisu ispravni, ali troše se pa tako i pad ovog zrakoplova, rekao bih da je uzrok dotrajalost i istrošenost.”

Zapovjednik HRZ-a Michael Križanec rekao je da je zrakoplov 20 sati prije leta prošao detaljan pregled. Kovač u to ne sumnja:

“Slažem se s tim. Prolazi se stručno i detaljno odražavanje. I taj koji je pao, nije mogao proći i biti pušten da nije skroz ispravan. Avion na kojem se provode radovi, provode se zemaljske probe i kad je sve u gabaritima, zrakoplov ide na probni let. Nakon probnog leta pilot potpisuje da je ispravan i daje se na operativnu upotrebu. Tako se ovaj put i pokazalo, išao je na zadaću, vježbeni let i dogodilo se što se dogodilo.”

Proizveden 1976. s ‘rokom trajanja’ 30 godina + 10%

Objašnjava da se nesreće događaju i nakon pregleda, no ističe da proizvođač ipak nije predvidio tolike godine operativnosti:

“Moglo se desiti zbog zastarjelosti i napregnutosti materijala, moglo je doći do smanjenog dotoka goriva, a to može prouzročiti gašenje motora. Istraga će pokazati. Sve prejudicira da se radi o tome. Proizvođač je predvidio 30 godina plus 10 posto, dakle 33 godine. Nije predviđeno da ostane toliko u zraku. Mi smo kao pametniji od svih, išli smo u produženje, desilo se onda ovo, a ovo nije prvi slučaj. Pao je jedan na obilježavanju Oluje, bilo je padanje dijelova. Radi se o sustavnom zanemarivanju HRZ-a kroz desetljeća jer ljudi na funkcijama koji odlučuju, nisu shvatili ozbiljnost zrakoplovstva. Zemlja koja nije suverena na kopnu, moru i zraku nije posve suverena i zato je trebalo ulagati, a ne da avion sa 47 godina padne.”

Kovač je kao šef HRZ-a svojedobno prizemljio četiri MiG-a. “U ožujku 2017. temeljem nalaza od nadležnih službi uočio sam nepravilnosti prilikom preuzimanja tih aviona i provedbe pregleda. Nitko nije mogao znati je li stvarna situacija ili ne, nije bilo dokumentacije. Zato sam prizemljio te zrakoplove koji dan danas nisu poletjeli. Nitko od nadležnih tko je sklapao ugovor nije odgovarao, a hrvatski narod je platio dosta sredstava za to. Tko daje pravo političarima da razbacuju sredstva koja se ulažu?”

Još jednom je ponovio da se ovaj događaj nije mogao predvidjeti i da treba pričekati dovršetak istrage da se ustanovi točan uzrok pada. “Sve je napravljeno sukladno propisima, avion je bio ispravan”, napomenuo je.

