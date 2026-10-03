Božinović: Informacije SOA-e nisu išle prema policiji

"Policija je krenula na temelju informacija do kojih je došla iz vlastitog drugog istraživanja. To je kako je stvar krenula. Tada morate dokazati sve - od toga da je riječ o opasnom otpadu, do toga da se već sumnjalo da se radi o zločinačkoj organizaciji. Morate vidjeti strukturu, a onda imate i međunarodnu dimenziju", poručio je Božinović.