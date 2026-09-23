rastući oblik
Božinović: Ilegalni otpad dio je međunarodnog kriminala
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u srijedu na Hrvatskom radiju da postupanje s ilegalnim otpadom nije problem samo Hrvatske, nego rastući oblik kriminala s međunarodnom pozadinom.
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Gostujući u emisiji "A sada Vlada" Božinović je podsjetio da se uz sanaciju ilegalno odbačenog otpada vodi kazneni postupak te mijenja zakonodavni okvir.
"Bitno je da postoji kazneni postupak koji se vodi i da se mijenja zakonodavstvo", kazao je Božinović navodeći da je nova EU direktiva koja regulira tu problematiku donesena 2024. godine, što pokazuje da je riječ o pitanju koje je trenutačno prisutno diljem Europe.
"Govorimo o rastućoj vrsti kriminala s međunarodnom pozadinom i, kako bi se zaustavili ti lanci ilegalnog postupanja s otpadom po Europi, potreban nam je zajednički pristup", rekao je.
Božinović je istaknuo da Hrvatska zakonskim izmjenama prati novu europsku regulativu te najavio da bi ona trebala biti implementirana do kraja godine, što su do sada učinile svega četiri članice EU.
"Mi ćemo to učiniti do kraja godine, što znači da će Hrvatska biti među prvim državama koje reguliraju ovaj dio problema. Radi se o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji na globalnoj razini raste oko sedam posto godišnje", ustvrdio je Božinović.
Takav kriminal opisao je kao djelatnost koja počiniteljima donosi visoku zaradu uz relativno nizak rizik. "Nema prevelikog rizika, određeni dokumenti predstave se na ovaj ili onaj način, uglavnom lažno, a onda se ostvaruje velika dobit. Tome Europa želi stati na kraj, a mi smo dio toga".
Zaključio je i da se Hrvatska ne može sama nositi s međunarodnim kriminalom, kao ni problemom droga ili migracija te naveo da je hrvatska policija u slučaju ilegalnog otpada provela kriminalističko istraživanje na način koji se već citira u policijskim i ministarskim krugovima.
"Bilo je uključeno više zemalja i tvrtke iz različitih država. Mi smo svoj dio posla u ovom trenutku završili što se tiče policije. Prikupljeno je dovoljno dokaza za koje procjenjujemo da će izdržati i procjenu državnog odvjetništva, a onda i sudova. Prijavljeno je 13 osoba, a u ovom trenutku provode se i druga istraživanja iz ove domene”, rekao je Božinović.
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