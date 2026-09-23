Božinović: Ilegalni otpad dio je međunarodnog kriminala

"Bilo je uključeno više zemalja i tvrtke iz različitih država. Mi smo svoj dio posla u ovom trenutku završili što se tiče policije. Prikupljeno je dovoljno dokaza za koje procjenjujemo da će izdržati i procjenu državnog odvjetništva, a onda i sudova. Prijavljeno je 13 osoba, a u ovom trenutku provode se i druga istraživanja iz ove domene”, rekao je Božinović.