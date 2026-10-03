"DEPONIJ MAFIJE"
Benčić: Razotkrit ćemo ilegalna odlagališta otpada u uništenim industrijskim bazama diljem Slavonije
Koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić najavila je da će razotkriti ilegalna odlagališta otpada u Slavoniji. Na današnjoj konferenciji za novinare s europarlamentarcem Gordanom Bosancem pozvala je Ministarstvo zdravstva da se napravi nacionalno istraživanje prisutnost PFAS spojeva u krvi hrvatskih građana, a smatraju da se to treba učiniti i u svim zemljama EU-a.
"Cijeli slučaj Gospić, koji nije jedini - potencijalno toksičnih ilegalnih odlagališta otpada imamo diljem zemlje. Podsjetit ću na Poznanovec, Pazin, Benkovac i Gračac, ali i Slavoniju, koja je postala doslovno prostor za odlaganje i zakopavanje ilegalnog otpada, a to će se tek sad otkrivati. Pokazat ćemo ilegalna odlagališta otpada u Slavoniji, a ilegalna zakopavanja doslovno se odvijaju u uništenenim industrijskim bazama diljem Slavonije", najavila je Sandra Benčić.
Zatražila deklasifikaciju informacija o Gospiću
Osvrnula se i na tematsku sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, u kojemu je članica, o opasnom otpadu odloženom u Gospiću i istaknula kako je zatražila deklasifikaciju tajnosti svih informacija dostavljenih Odboru.
"Mada su četiri ključne institucije u ovoj zemlji znale za tada potencijalno kriminalno odlaganje otpada u Gospiću, četiri godine se to zna, a da međusobna koordinacija nije bila takva da bi dovela do zaustavljanja zakopavanja i da se krenulo u sanaciju daleko ranije. Da se to dogodilo, nalazi podzemnih voda možda ne bi bili takvi kakvi su danas. Godinama se taj PFAS procjeđivao u tlo,a svi su znali da se to tamo nalazi i događa", ustvrdila je Benčić, koja pak o detaljima nije mogla govoriti jer su informacije označene tajnima.
"Sve te institucije, uključujući Carinu, imaju međusobnu koordinaciju, ali nijednom u četiri godine ni Uskok, DIRH, DORH ni krim policija ni ministarstvo nisu naložili Carini inspekciju kamiona koji prevoze otpad u Hrvatsku. To je pokazatelj koliko su nam institucije urušene i da nijedna od njih ne može polučiti efekt zbog kojih ih imamo. Nevjerojatno je da nikome od njih nije palo na pamet, a znali su da se taj otpad uvozi i odlaže, znali su da je kriminalno i da je potencijalno toksično te da je vezano s organiziranim prekograničnim kriminalom, ali nikome nije palo na pamet od Carine tražiti inspekciju. Za to vlada Andreja Plenkovića mora odgovarati", ustvrdila je Benčić.
"Sve su znali i - ništa"
Dodala je i kako je Uskok sve znao, predistražne radnje su trajale do veljače 2025., a ekotoksičnost utvrđena je u travnu 2024. te da smo postali deponij mafije.
"Mi smo tek u srpnju ove godine doznali da se tamo nalazi ekotoksičan otpad, DIRH I ministarstvo i Uskok, krim policija znaju to od travnja 2024. i - ništa. Evidentno je da su postojale informacije, na svim razinama vlasti, da je Hrvatska predmet za kriminalne skupine, da ne kažem mafije, koja se koristi za ilegalno odlaganje otpada zato jer su kazne male, a nadzor ne postoji. Tko je odgovoran za to? Vlada RH i zato smo zajedno sa SDP-om i tražili opoziv premijera i vlade. Ne možete voditi državu tako da ni za jednu krizu niste odgovorni", naglasila je.
Dodala je kako se vlada nizom zakonskih izmjena odrekla gospodarenja otpadom i to tako što je sve prebacila na lokalnu samoupravu, a njima su smanjeni prihodi i nisu im osigurana sredstva.
"Sredstva EU za ulaganje u centre za gospodaranje otpadom Plenković je prenamijenio umjesto da ih iskoristi. Kad mi dođemo na vlast sa SDP-om država će preuzeti gospodarenje otpadom. Više nikad neće ovisiti o nekom službeniku lokalne samouprave hoće li netko negdje odlagati opasni otpad", istaknula je Benčić.
Bosanac: Šokiran sam
Gordan Bosanac je kazao kako ga je šokirala poruka Ministarstva zdravstva da ne vide potrebu da se svi građani testiraju na PFAS.
"Trebaju i to na razini EU-a. Šokiran sam njihovim mišljenjem i pozivam ih da provedu nacionalno istraživanje", rekao je i dodao kako se to treba učiniti na razini Europske unije, u svim državama članicama. Opširno je govorio o akcijama Zelenih u Europskom aprlamentu kad je riječ o opasnim kemijskim spojevima, a izrazio je sumnje da Europska komisija deregulacijom više štiti kemijsku industriju od javnog zdravlja.
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