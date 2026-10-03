Benčić: Razotkrit ćemo ilegalna odlagališta otpada u uništenim industrijskim bazama diljem Slavonije

"Sve te institucije, uključujući Carinu, imaju međusobnu koordinaciju, ali nijednom u četiri godine ni Uskok, DIRH, DORH ni krim policija ni ministarstvo nisu naložili Carini inspekciju kamiona koji prevoze otpad u Hrvatsku. To je pokazatelj koliko su nam institucije urušene i da nijedna od njih ne može polučiti efekt zbog kojih ih imamo. Nevjerojatno je da nikome od njih nije palo na pamet, a znali su da se taj otpad uvozi i odlaže, znali su da je kriminalno i da je potencijalno toksično te da je vezano s organiziranim prekograničnim kriminalom, ali nikome nije palo na pamet od Carine tražiti inspekciju. Za to vlada Andreja Plenkovića mora odgovarati", ustvrdila je Benčić.