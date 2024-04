Božinović o prijavi HDZ-ovog skupa u Splitu: Besposlen pop i jariće krsti

Podijeli :

Marko Juric/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u Samoboru da HDZ na izborima očekuje pobjedu i da je ta pobjeda sve jasnija i njihovim političkim protivnicima.

“HDZ očekuje pobjedu, tu se ništa ne mijenja. Sve je to jasnije, ne samo našim članovima, simpatizerima i potencijalnim biračima, nego i našim političkim protivnicima koji su, ima dojam, izgubili svaku volju, pogotovo oni glavni protivnici, koji su krenuli s jednom pričom, nastavili s drugom, a sad više nemaju nikakvu priču”, izjavio je Božinović.

“Njihov takozvani kandidat im je pojeo kampanju, pojeo je njih kao stranku”, ocijenio je te dodao da se ta stranka u kampanji “naočigled raspada”.

Bojan Ivošević prijavio HDZ-ov skup za remećenje javnog reda i mira

Međutim, kaže, to je tako kad ideš s političkim porukama koje narod ne želi čuti. “Narod želi čuti da će živjeti biti bolje, da će i dalje rasti plaće i standard, i da se jamči sigurnost”, istaknuo je Božinović u Samoboru gdje je nazočio edukativnom programu i kampanji za smanjene rizika od katastrofa “Usvoji znanja da šteta bude manja”, u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite RH.

“Želimo građane senzibilizirati za ono što možemo, nažalost, očekivati kad su u pitanju prirodne nesreće i katastrofe”, rekao je. Dodao je i da “gospodi koja su imala puni mandat, zajedno s kandidatom koji to nije, a vodio je Vladu” nije mu palo napamet izdvajati novčana sredstava i organizirati edukativne aktivnosti i na taj način pristupiti građanima i zapravo ih učiniti sastavnim dijelom našeg ukupnog nacionalnog otpora, kako bi svaki pojedinac imao elementarna znanja da u kritičnim trenucima pomogne sebi i onima oko sebe.

“Tu se vidi ogromna razlika između pristupa politici, svim segmentima posla koji se očekuje da država radi i, s druge strane, onih koji se bave difamacijama, koji optužuju i vrijeđaju, a zapravo, ako malo bolje pogledate, ne vide ništa”, rekao je te ustvrdio da takvi o nizu tema vezanih za MUP “pokazuju elementarno neznanje i samo plaše narod, ali neće im to proći”.

“Postoji ona stara “besposlen pop i jariće krsti”. Koliko je meni poznato, on se žalio na buku. S obzirom na to da je tri godine u nekoj poziciji vlasti, mogao je barem naučiti da to nije posao za policiju”, komentirao je Božinović to što je zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević prijavio policiji HDZ-ov skup u Splitu smatrajući da je to bilo remećenje javnog rada i mira.

Božinović: Milanović je ubio i kampanju i SDP koji će se nakon ovog teško oporaviti

“Sama ta činjenica, kaže Božinović, da se 2024. u izbornoj kampanji brani skup političke stranke govori, prije svega, o toj ekipi koja, nažalost, vlada Splitom i pokazuje kako bi se zapravo odnosili prema građanima i političkim protivnicama kad bi uopće došli u poziciju vlasti”.

To se, dodao je, naravno neće dogoditi jer su građani Splita i Splitsko-dalmatinske županije itekako svjesni i imaju iskustva što znači vladavina tih ljudi u Splitu.

Tu bi, kaže Božinović, moralne prodike dijelila osoba koja ima potvrđenu optužnicu za nasilje, odnosno prijetnje upućene ženi, prijetnje upućene novinarki, i možda mu je dobro da čuje to što policija preventivno radi jer, kad mu slijedeći put, kako se to kaže, bude “pukao film”, da zna “red button” i da se potencijalna žrtva uvijek može obratiti policiji.

