Božinović: Milanović je ubio i kampanju i SDP koji će se nakon ovog teško oporaviti

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Hrvatske vlade Davor Božinović gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstića gdje su razgovarali o predizbornoj kampanji, situaciji na granicama, o problemu nasilja u društvu, osobito s pozicije moći, ali i drugim aktualnim temama.

Naravno da imaju. Razumijem da oporba mora govoriti, a kad već ne mogu govoriti o programima, oni se bave analizama kao da su komentatori izbora. Svi kombiniraju umjesto da iskoriste vrijeme kampanje da se kaže građanima što planiraju, gdje vide da treba bolje, kako bi drugačije. Čujemo jedino da treba srušiti na HDZ da bi bračni parovi ili neke druge kombinacije došle na saborsku plaću.

Razgovara li se više o sadržaju kampanje ili više o Butkovićevoj kravici?

Butković danas, ovih dana, govori očito na jedini način na koji možeš nažalost s predsjednikom Republike. S tim da on pokazuje i zavidnu dozu humora i inteligencije. Kad se ne bi davalo toliko prostora, iako je to stvar uređivačke koncepcije, samo sijanje mržnje, podizanje tenzija, ali već se ispuhalo.

Ispuhala se osobna podrška Milanoviću nakon prvog dana. No, rejting se nije spustio, dao je injekciju adrenalina Grbinu i SDP-u?

Mislim da se spuštaju iz ankete u anketu. Po zadnjima HDZ uvjerljivo vodi i to su one ankete koja nam je predviđala gubitak na prošlim izborima.

Kad bi bilo 60 mandata kao u anketi, plus dijaspora i dosadašnji partneri, to je preko 70?

Nemam dvojbe kako će dijaspora glasati, pogotovo nakon što im je prvi put servirano to da oni koji rade, ne mogu uživati u festivalu demokracije. Njima to znači, a on im je to oduzeo.

Zbroj potencijalnih partnera HDZ-a i koalicije, plus DP-a i manjinaca dovodi HDZ na prag izborne pobjede. No može li se to tako zbrajati?

Poučen iskustvom, a imam ga, ostat ćemo angažirani do kraja kampanje. Obilazimo teren, svaki dan smo s biračima. Posljednjih dana imam dobar osjećaj.

Legitimitet predizbornog postupka

Ustavni sud je poslao jasnu poruku. On na to ne reagira, a prema upozorenju ako želi biti kandidat za mandatara, ne može to biti ako se ne drži Ustava. No, ne čujemo ni DIP, ni Ustavni sud, ni HDZ, ni oporbu oko toga…

Mi cijelo vrijeme govorimo da se radi o eklatantnom kršenju Ustava, ali to nije posao političke stranke koja vodi kampanju. Možda je on mislio da ćemo se baviti njime, ali mi idemo po svom planu. Tu i tamo treba odgovoriti na neistine. Oleg ima svoj način odgovora, kažemo što imamo i idemo dalje. Mislim da je sve ovo sračunato da ubije kampanju za parlamentarne izbore. Uspio je ubiti SDP koji će se nakon ovog teško oporaviti, ubiti neku koaliciju i suradnju (vidim da i ovi iz Možemo šalju poruke gdje su se distancirali od Milanovića, sad se distanciraju od SDP-a) jer ne žele da ih povuče u političku provaliju.

Oni koji žele ozbiljnu političku budućnost kao Možemo, za razliku od nekih koji traže spas u koaliciji jer im je to zadnja šansa za ulazak u Sabor…?

Beljak, Mrak Taritaš koji su došli na listi SDP-a… Pa neki gradonačelnici koji vide priliku da iskorače na nacionalnu scenu. Puljak ne bi prešao prag da se nije sakrio iz skuta Milanovića, čak mu je oprostio da mu je ženu zvao narikačom. To govori o nekoj razini političke svijesti, razini političkog razumijevanja i to u SDP-u svi koji se nisu htjeli ukrcati na taj brod koji tone, neće zaboraviti.

Beljak je jasno zacrtao plan nakon izbora – vraća se Milanović i povest će Rijeke pravde.

A slušaju ga samo novinari koji moraju zaraditi plaću. Ako misle da ovakvom retorikom mogu privući nekog, ovakvim sijanjem mržnje, uvredama, neka im bude jedini od svih koji su bili tamo koji je pravomoćno osuđen zbog razbojništva i krađe je Beljak. On ne zaslužuje komentar osim možda u jednom dijelu, da će ostati zapamćen da je uništio tradicionalno važnu stranku HSS. Ovo je osoba koja bi možda trebala reći da je nasljednik Mačeka ili Stjepana Radića. Pa to je uličar.

On je zacrtao da ta koalicija radi ono što je Ustavni sud upozorio da se ne smije. HDZ nije zainteresiran formalizirati prigovore. Odgovara li vam polariziranje u ovom trenutku?

Polarizacija nije ideološka, nego ljudi koji su pristojni i koji pokušavaju govoriti o onome o čemu bi trebalo. Siguran sam da će birači to valorizirati. Ljudi su na parlamentarnim izborima pragmatični.

Tko će zaštiti legitimitet predizbornog postupka? Što je s glasačima malih stranaka? Tko će zaštititi njihove interese?

Mi smo u fazi kad treba doći do izbornog dana i birači će donijeti sud. Siguran sam da će razmisliti žele li živjeti u državi koja je viđena kao sidro stabilnosti u ovom dijelu Europe, koja napreduje, hoće li nastaviti ovim putem ili će se upustiti u eksperimente.

Postoji ustavnopravna zamka. Govorimo o stvarima o kojima odlučuje dvotrećinska većina, može li se to natpolovičnom većinom na izborima?

Glavno da imamo natpolovičnu većinu ljudi koji će voditi racionalnu politiku. Nakon toga, kad budu jasniji rezultati izbora, nitko ne tvrdi da oporba treba hvaliti Plenkovića i HDZ, ali recite nešto, kako vidite razvoj Hrvatske. Ne očekujem neizvjesnosti u izbornoj noći.

Predsjednik po Ustavu i zakonima moderira tim procesima, treba biti zaštitnik demokratskog procesa parlamentarnih izbora, on moderira između natjecatelja i sam se natječe.

Mislite da je na prošlim izborima bio sretan što je morao dati mandat HDZ-u? Nije. Neće biti ni sad, ali morat će jer će dobiti popis zastupnika koji će podržavati većinu predvođenu HDZ-om.

Koalicije i ekstremi

Očekujete da će ovakva koalicija ponovno dobiti priliku, ali svi moraju razmišljati i o nekim drugim opcijama. Je li koalicijski potencijal HDZ-a ovime iscrpljen ili ima još onih s kojima se može surađivati?

HDZ ima najveći koalicijski potencijal. Domovinski pokret kako govori o jednoj od najsigurnijih država u svijetu, prema istraživanjima… U travnju smo, na pragu je predsezona i trebaju doći ovi koji bi pucali i ubijali nenaoružane ljude na granici? Što bi onda radila vojska na granicama? Milanović je namjerno otvorio ovu temu da bi desnici dao zamah. Činjenica je da se radi o dogovoru kako je ispalo, ne bi im bilo prvi put. Hrvatska policija ne krši ljudska prava na granici. Svi koji pričaju o tome, zaboravljaju da u ovom trenutku stotine službenika štiti granicu. Neki su nasjeli i optuživali policiju.

Milanović nije bio spreman otvoriti frontu prema vama, možda cijeneći te rezultate. Jednom je rekao da ne zna zašto se vi osjećate prozvanim.

Nije to personalno, nikad to tako ne doživljavam. No, nisam naivan da ne znam ako se neka tema iz čista mira otvori, on može reći da nije ništa rekao, ali su se odmah nakačili drugi generali poput Grmoje i zapovjednika seoskih straža Bulja i ovi iz DP-a koji govore o promjeni krve slike Hrvatske. To su nebuloze. Tim ljudima mjesecima ne možeš objasniti. Prošlo je 68.000 ljudi, ali ih nema, oni nisu tu.

Hrvatska nije postala hot spot.

Svi ti ljudi su registrirani. Mi znamo što se događa na terenu, svaki dan pratimo.

Šizofrena situacija u vrijeme pandemije, krajnosti sa svih strana. Hrvatska nije bila u nijednoj od tih krajnosti, ali je imala posljedicu u ukupnom broju smrti u Hrvatskoj premda gospodarstvo nije bilo toliko pogođeno.

Kad čitate analize HZJZ-a i vidite sve te faktore koji su utjecali na smrtnost to je starost, kronične bolesti, a po svim tim elementima Hrvati su u samom europskom vrhu – i kao stara nacija, i pretila… Imali ste “stručnjake” koji su govorili protiv cjepiva, a nikad nisu čuli da svijet ne bi ovako izgledao niti bi nas bilo toliko da nije bilo cjepiva koje je spasilo milijune, a sad možemo reći i stotine milijuna. Bilo mi je nevjerojatno kad sam s kolegama izvana razgovarao, svi su znali da imamo jednu od najliberalnijih politika kad su u pitanju mjere, i Hrvatska se nakon krize najbrže oporavila.

Hrvatske je doista imala brzi gospodarski rast, ali vezano uz to stigla je i inflacija. Unatoč uspjesima vlade oni koji broje novac do kraja mjeseca kažu da se od toga ne živi, ne vide razliku. Koliko mislite da građani doista prepoznaju uspjehe o kojima govorite?

Nikad nije dovoljno i nitko ne kaže da se na ovome treba zaustaviti. Imamo kandidata za premijera koji je imao puni mandat kao premijer tada i podigao je mirovine za 12 eura za te četiri godine, mi smo ih podigli za 223. Ne kažem da je to dovoljno, ali ovi koji su podigli za 12 eura sad bi im trebali vjerovati da su sposobniji? Od Milanovića smo naslijedili državu koja je investicijski bila u smeću. Sad smo preskočili stepenice i ušli smo u skupinu investicijskog ranga, to je trebalo postići…

Ideološki sukob i nasilje prema ženama

Na proteklim izborima ste i s manjim brojem glasova mogli ostvariti pobjedu. Ako više ljudi izađe, možda će trebati surađivati i s drugima. Što je s ideološkim sukobom?

Ako imate ekstremne ideološki suprotstavljene opcije koje pokazuju spremnost za suradnju, na nama je da na to ukazujemo i to činimo. Pravo na pobačaj u Ustavu ne vjerujem da će biti tema idućih dana. To je očito sad pitanje za Domovinski pokret.

Neugodni zločini u Hrvatskoj i zločini prema ženama i u obitelji bez obzira na Istanbulsku konvenciju, zakone…

Jedno ubojstvo žene je previše, a imali smo dva ubojstva u jednom danu. U odnosu na prethodne godine vidi se drastično smanjenje broja ubojstava. Naravno, ako ljudi gledaju razinu političke rasprave, kao u slučaju Predsjednika RH, kako se odnosi prema neistomišljenicima, ženama, svakome s drugačijim mišljenjem, mladi mogu misliti da je to normalno. Takav rječnik koriste samo oni koji nemaju argumente za iznošenje određenih politika.

Kod vas na listama ima manje od 25 posto kandidatkinja.

Nismo zadovoljni s tim, ali velika je razlika u tome što ih ne nazivamo narikačama i ne vrijeđamo.

Nakon ubojstava stigla je objava priče o svjetski poznatom hrvatskom redatelju koji je zloupotrebljavao svoj položaj moći u odnosu na mlade glumice. Hoće li policija djelovati?

Strašno je da uopće moramo razgovarati o tome, da se to događa. 2021. se izmjenama zakona postiglo da polciija i DORH u ovakvim slučajevima ne moraju čekati konkretnu prijavu, već mogu djelovati po službenoj dužnosti. Policija je krenula u izvide. Ovo je faza izvida koja je tajna i mislim da bilo kakav pritisak, pogotovo na žrtve, u ovom trenutku nije nešto što bi bilo dobro jer se radi o mogućoj retraumatizaciji.

