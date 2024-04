Božinović o slučaju Dalibora Matanića: Prijava nema, ali policija sama pokreće izvide

Podijeli :

Nakon objave Večernjeg lista da je redatelj Dalibor Matanić zbog uznemiravanja žena izgubio sve poslove, on se u petak navečer oglasio na Facebooku priznavši kako je pijan i drogiran uznemiravao kolegice, zbog čega je izrazio žaljenje te je dodao da se liječi. O svemu se sad oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Večernji list je u petak objavio kako je najuspješniji hrvatski redatelja svoje generacije u ožujku ostao bez posla na velikoj europskoj seriji, kampanje za jedan ženski časopis te predizbornog angažmana za vodeću hrvatsku političku stranku, a sve nakon što su do njegovih producenata došle priče žena koje je seksualno uznemiravao.

Psihologinja o Mataniću: Ovo pokazuje da se seksualno uznemiravanje smatra normalnim u Hrvatskoj

Producent Nebojša Taraba potvrdio je da je Mataniću otkazana suradnja na velikoj europskoj koprodukciji Greater Adria nakon optužbi za seksualno uznemiravanje kolegica dodavši i kako je Matanić kroz svoju ispriku potvrdio da su njihove sumnje bile opravdane te da su povukli pravi potez.

Bivša predsjednica udruge B.a.B.e. i Upravnog odbora Kuće ljudskih prava Zagreb Sanja Sarnavka pak rekla je kako je to “užasan šok jer se u javnosti predstavljao kao muški feminist koji brine o ženama”. “Radio je seriju Šutnja upravo o užasnom zlostavljanju mladih djevojaka tako da je šokantno, ali sad treba vidjeti što će se dalje događati, koliko će izaći žena da točno saznamo što se sve događalo i što je sve radio”, kazala je.

Redatelj Dalibor Matanić priznao optužbe za seksualno uznemiravanje

Upitan postoji li u tom slučaju kaznena prijava, Davor Božinović je rekao:

“Po mojim informacijama policija nije primila nikakvu prijavu, ali prema onome što je objavljeno u medijima, postoji u svakom slučaju sumnja da bi se moglo raditi o kaznenim djelima koja se provode po službenoj dužnosti.

U tom slučaju policija pokreće izvide, siguran sam da će to biti i u ovom slučaju i da će koordinirati s DORH-om, a kad bude više saznanja, o tome će obavijestiti javnost.”

Ostavka načelnika splitske policije

Božinović je potvrdio i da je prihvatio ostavku načelnika splitske policije Slobodana Marendića, nakon što je i njegov sin sudjelovao u tučnjavi u Splitu.

“Kad se potvrdila informacija da je među počiniteljima sin i ta informacija došla do načelnika PU, on je povukao jedini mogući moralno utemeljen potez, a to je da je dao ostavku”, istaknuo je ministar unutarnjih poslova koji je tu ostavku prihvatio.

Izvijestio je da se istraživanje nastavlja u koordinaciji s Državnim odvjetništvom i po dovršetku će biti podnijete odgovarajuće prijave, a počinitelji će biti predani pritvorskom nadzorniku.

Potvrdio je da je isti načelnik dao ostavku i prije više godina kada je njegov drugi sin sudjelovao u prometnoj nesreći sa službenim automobilom oca, no kako “se radi o jednom od visoko profesionalnih načelnika uprave koja ima vrlo dobre rezultate” on se ponovno javio na natječaj.

“Nitko ni tada nije mogao pretpostaviti da se nešto slično može dogoditi, mada on nije ni po čemu pravno odgovoran”, napomenuo je

Komentirajući sinoćnju pucnjavu u Zagrebu Božinović je rekao da se građani mogu biti sigurni da policija dobro radi svoj posao, ove godine nema porasta kaznenih djela, policija djeluje vrlo promptno i u više od 70 posto slučajeva u vrlo kratkom vremenu privodi počinitelje.

