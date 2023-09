Božinović: Uspjeli smo u tome da Hrvatska ostane među najsigurnijim zemljama u Europi

Podijeli :

N1

Načelnik osječko-baranjske policije Ladislav Bece u četvrtak je na sjednici Gradskog vijeća Osijeka podnio izvješće o stanju sigurnosti u Osijeku za prvih šest mjeseci ove godine. Govoreći o slučaju ubojstva 21-godišnje djevojke koju je iz službenog pištolja u svom stanu ubio 27-godišnji policajac, Bece je ustrajao na tome da se ubojstvo dogodilo slučajno, iako je DORH ranije, nakon policijske istrage pune rupa, okvalificirao slučaj kao ubojstvo i rekao da je policajac pucao "s namjerom da ubije". Slučaj je ponovno komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Božinović je na početku obraćanja rekao kako policija radi najbolje što može. Propusta, govori, ima. Osobito je ponosan na to što je u nekoliko godina riješeno pitanje opremanja policajaca, koji svojevremeno nisu imali ni dovoljno cipela. MUP je vrlo složen resor, govori. “Mi nismo institucija koja se bavi samo lijepim temama. Policajci su u dnevnoj interakciji s građanima, to nisu situacije u kojima bi ljudi birali da se nađu. I u tome smo uspjeli u onome što nam je cilj, da Hrvatska ostane među najsigurnijim zemljama u Europi”, kaže Božinović.

Grmoja: Ministar i šef policije podržavaju zataškavanje oko ubojstva u Osijeku Kekin prozvala ministra zbog ubojstva u Osijeku: “Vi ste na potezu”

Na pitanje naše novinarke o slučaju u Osijeku, Božinović kaže kako je bio na putu, u Bruxellessu. “Iz onoga što sam vidio, on je govorio o okolnostima na način da je vjerojatno pokušao odgovoriti na ono što se policiji u cijelom ovom slučaju staviti na teret, a to je da je netko zataškavao ubojstvo u Osijeku, odnosno smrt studentice za koju smo izrazili sućut i proveli istraživanje”, rekao je Božinović o izjavi načelnika Becea koji je ponovno, usprkos kvalifikaciji DORH-a, rekao kako je policajac djevojku ubio nenamjerno.

Policajci imaju osiguranu psiho-socijalnu pomoć, kaže ministar, osobito nakon određenih akcija kojima su svjedočili. Spomenuo je primjer ekipe koja je u vrlo kratkom vremenu, svega nekoliko sati, svjedočila dvama ubojstvima mladih djevojaka.

O slučaju policajaca koji su silovali ženu u Ličko-senjskoj županiji, a zatim pušteni iz istražnog zatvora bez da je o tome obaviještena žrtva, Božinović kaže: “To očito nije dobro, ali što se tiče policijskog sustava, ne znam neki drugi sustav, instituciju, koja upravo po ovim pitanjima toliko radi sa svojim pripadnicima, službenicima. Ne da radimo sami, nego koristimo znanja i sve ono što nam mogu prenijeti članovi NGO-a, pravobranitelji… Mi smo otvoren sustav, to je bila jedna od poruka mog govora danas.”

Neto iznos plaće policijskih službenika je, govori Božinović, porastao 70 posto. Što se tiče pisma kojim je, navodno, policijska službenica upozorila da policajci ne idu na liječničke preglede, Božinović kaže kako je očito trenutak da se pošalje takva čestitka hrvatskoj policiji te da mu ne pada na pamet da istražuje tko je pismo na pisao.

“Uvijek može bolje”, kaže na pitanje je li zadovoljan načinom na koji se provode testiranja kandidata za policiju. Podsjeća da se krenulo u vraćanje srednje policijske škole i dodaje kako se ljudi tako ne školuju za zvanje nego za životni poziv. “Ako vam je nešto poziv, s tim treba krenuti što prije. Vi onda imate više mogućnosti i vremena da se sistematski prolazi kroz sve kurikulume, nastavne programe… Krenuli smo s time, a sad morate od nečega što ste imali, a imali smo profesore za opće skupine predmeta, krenuti od početka. Kad bi bilo do MUP-a, mi bi to završili vrlo brzo, već za sljedeću školsku godinu.” Ministar naglašava kako se danas mora stalno educirati i doživtno se obrazovati, a to je u hrvatskoj policiji na višoj razini nego u mnogim drugim institucijama u državi, kaže.

Božinović je komentirao i pitanje migranata i odluku Slovenije da uvede kontrole nakon granice. On kaže i kako je već počela antimigrantska kampanja prije izbora.

Gerovac: Bez policije nema ni optužnice ni presude

Slučaj iz Osijeka je komentirao i Antonio Gerovac.

“Smatram da nitko nije propitivao da je DORH pokrenuo istragu prema onome što je policija prikupila. Zabrinuo bih se da DORH nije imao na temelju čega pokrenuti istragu. Mislim da je sve napravljeno sukladno pravilima struke”, kaže Gerovac dodajući da ovo nije ni prvi ni zadnji put da DORH i policija imaju različite poglede na nešto što je prikupljeno. “Mislim da sve ono što smo komunicirali s kolegama, a morate znati da oni nisu sami na svijetu, postoje službe koje koordiniraju postupanje, ne postoji jednostrana njihova odluka… Mi smo surađivali, razgovarali, meni je jedino bitno da su policajci u Osijeku pribavili dovoljan supstrat činjenica i dokaza da bi provodili istragu”, rekao je. Bez policije nema ni optužnice ni presude, kaže.

“DORH je korektiv, oni vode kazneni postupak”, kaže Gerovac zaključujući da će se vidjeti što će biti za šest mjeseci ili godinu dana.

Gerovac kaže kako smatra da medije treba obavještavati o svemu o čemu je to u nekom trenutno moguće iako to policiji ne pomaže baš uvijek. Izvještavanje medija o nekim slučajevima utječe i na svjedoke i njihove iskaze, omogućava počinitelju i obrani da povlače određene poteze… “Ne bih rekao da pomaže, u osjetljivim fazama postupka i odmaže. Nemam ništa protiv da nakon podizanja optužnice javnost bude prisutna i propituje. Nitko ne misli o toj djevojci i njenoj obitelji, a jedino oni imaju pravo vidjeti spis, u ovoj fazi postupka, imati svog zastupnika… Naravno da javnost ima pravo znati što se događaj, ja bih jako volio da mogu otvoreno razgovarati s vama, ali ne mogu, nisam u poziciji, poštujem zakon.”

Slučaj Vilija Beroša

Govoreći o slučaju zlouporabe identiteta ministra Vilija Beroša, Gerovac kaže da je vjerojatno u pitanju zlouporaba osobnih podataka i da se takva djela gone po službenoj dužnosti. “Malo je to kompleksno i radi se o djelu koje se goni po službenoj dužnosti”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.