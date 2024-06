Božo Kovačević: “EU je skrenula blago udesno. Najveće posljedice osjetit će se u dvije zemlje”

Podijeli :

Delphine Mayeur / AFP

Usprkos najavama, anketama i analizama koje su mjesecima uoči izbora za Europski parlament govorile da bi desnica i krajnja desnica mogle ondje ojačati dotle da postanu nezaobilazne u stvaranju buduće strukture vlasti u Europskoj uniji, to se ipak nije dogodilo.

Odnosi snaga u Europskom parlamentu u većoj mjeri su ostali onakvima kakvi su bili i prije ovih izbora. Desnica jest ojačala i Europska unija je otišla udesno, ali nije to bilo oštro skretanje u zavoju, nego blagi zaokret.

Pet stvari koje treba znati o rezultatima izbora za Europski parlament

Dvije najveće grupacije – Europska pučka stranka (EPP) i Socijaldemokrati ostali su na dosadašnjim pozicijama. Socijaldemokrati s tek jednim zastupnikom manje – sada ih je 139, a pučani sa sedmero više – 184. Najveći gubitnici su Liberali (grupacija Renew Europe) i Zeleni. Zeleni su izgubili 20 mjesta u EU parlamentu i sada ih imaju 52, dok su liberali izgubili 22 mjesta i sada ih je ukupno 80.

“Pad Zelenih ima veze s njihovim fundamentalizmom”

Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević objasnio nam je taj snažan pad liberala i zelenih u Europskom parlamentu. On smatra da velik gubitak mjesta Zelenih ima veze s njihovim fundamentalizmom.

“Oni su a priori odbacivali korištenje nuklearne energije koja je, u kontekstu klimatskih promjena, najpouzdaniji izvor energije, bez ikakvih emisija stakleničkih plinova. Smatram da bi Zeleni morali razmisliti o nekim svojim temeljnim određenjima s jedne, a s druge razmišljati skupa s drugim političkim snagama, o tome kako Europu učiniti konkurentnijom u svjetlu novih okolnosti. Jer, bez jeftinog ruskog plina Europa nije dovoljno konkurentna, a budući da nije razvila zelene industrije, ovisna je o uvozu, i to ponajprije iz Kine”, objašnjava Kovačević.

Liberali oslabili zbog teškog poraza Macronove stranke

Što se tiče lošeg rezultata liberala na europskim izborima, Kovačević podsjeća da je u grupaciji liberala u Europskom parlamentu glavnu riječ imala stranka Renesansa francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Ta je stranka u nedjelju doživjela težak poraz od krajnje desnog Nacionalnog okupljanja, nakon čega je Macron najavio raspisivanje novih parlamentarnih izbora u Francuskoj.

I Njemačka skrenula udesno na europskim izborima

“Znamo da je Macron zapravo zaustavio proces proširenja EU-a uvjetujući to prethodnom konsolidacijom Unije. Slabljenjem utjecaja te skupine, pitanje je hoće li EU zanemariti potrebe reforme i nastaviti proces proširenja, dok ključna dvojba o načinu glasanja u Europskom vijeću nije riješena. Slabljenje utjecaja liberala dijelom je i posljedica činjenice da su sve druge proeuropske stranke preuzele neke temljne odrednice liberalnih politika pa je nestala razlika između liberala i drugih stranaka. I treće, financijska kriza koja je izbila 2007. i 2008. ostavila je trajne posljedice u svijesti građana koji su odgovornost za tu krizu, koja je osiromašila mnoge, povezivali s liberalnim elitama”, kazao je Kovačević.

U vladajuću koaliciju uključiti i desnicu?

S druge, desne strane Europskog parlameta, grupacija Europskih konzervativaca i reformista, koji se smatraju tvrđom, ali ne krajnjom desnicom, osvojila je pet mandata više (73) nego do sada, dok je krajnje desna grupacija Identitet i demokracija pala s 59 na 58 zastupnika. Smanjio se i broj neovisnih zastupnika – s 50 na 45, a u toj skupini je i desetero izabranih članova Fidesza, stranke mađarskog premijera Viktora Orbana koji je uoči europskih izbora spominjao “marš na Bruxelles” i “okupaciju srca EU-a”.

Ursula von der Leyen: “Ovi su nam izbori poslali dvije poruke”

Kovačević napominje da je u nedjelju navečer, nakon završetka izbora, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila kako računa na novi mandat i na dosadašnju koaliciju.

“To znači da bi isključila sve stranke koje su desnije od EPP-a. No, milsim da bio bilo razumno razmisliti o uključivanju u tu koaliciju skupinu Konzervativaca i reformista u koju spada i stranka talijanske premijerke Giorgije Meloni. Time bi i te stranke bile u prilici u većoj mjeri poistovjetiti se s europskim identitetom”, kazao je.

“Kacelar Scholz je u velikoj neprilici”

Također, čini se da su europski izbori izazvali veće potrese u dvjema najvećim članicama Unije – Francuskoj i Njemačkoj – negoli u samom EU parlamentu. U Francuskoj je Macronova stranka pretrpjela težak poraz od krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje, dok je u Njemačkoj SPD kancelara Olafa Scholza dobio tek 14 posto glasova, manje i od krajnje desnog AfD-a. Kovačević smatra da će to imati utjecaja na odnose u Europskoj uniji.

“Macron je već povukao potez raspisivanje novih parlamentarnih izbora. A Scholz je u velikoj neprilici. On je preuzeo upravljanje Njemačkom u okolnostima na nastanak kojih on nije mogao utjecati. I on sad zapravo sanira posljedice prijašnjih loših odluka, ali njemačka javnost očito ga smatra odgovornim za to”, rekao je Kovačević.

