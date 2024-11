Branka Lozo o prvim potezima: Nastojala bih privoliti papu da potpiše proglašenje Stepinca svetim

Podijeli :

Predsjednička kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Branka Lozo u Točki na tjedan s našom Natašom Božić razgovarala je o Donaldu Trumpu, Zoranu Milanoviću, svojoj kandidaturi, prvi potezima ako pobijedi i mnogim drugim temama.

Lozo se najprije osvrnula na američke predsjedničke izbore u kojima je Donald Trump uvjerljivo slavio protiv Kamale Harris.

“Za mene je pobjeda Trumpa bila očekivana, ja bih njegovu pobjedu nazvala povijesnom jer je protiv sebe imao strašno moćne podupiratelje Kamale Harris, većinu medija, i stvaranje okruženja u javnom mnijenju da su u neravnopravnom položaju, tj. da je Harris u prednosti, a kad je bilo evidentno da će on pobijediti, najviše što su se ti mediji usudili prognoziriati je da su izjednačeni”, kazala je Lozo.

Kaže da Trumpova pobjeda pokazuje pobjeduje suverenističke ideje. “Ono što je Donald Trump naglasio u tom govoru koji je održao kad je imao 267 elektorska glasa, on je u tom govoru izdvojio migrante naglasivši da se zalaže za migracije, ali legalno. On je osoba koja je u stanju stati na kraj ilegalnim migracijama što je u današnjem trenutku iznimno važno.”

“Što se tiče Trumpa i zida prema jugu, tu postoji nekoliko neisitina. Na određenim mjestima su zidovi postojali i prije Trumpa. Kad je on nastavio graditi zidove da sačuva suverenitet zemlje, onda su ga ismijavali, da bismo onda dobili Joea Bidena i Kamalu Harris koji su na kraju također radili neke vrste zidove kad su ustanovili da im među ilegalnim migranitma s juga dolaze Afganistanci, Pakistanci i tko zna koji sve narodi”, rekla je Lozo.

Osvrnula se i na problem ilegalnih migracija u Europi i položaj Hrvatske u tom kontekstu.

“Mi u Hrvatskoj znamo dobro kakav je naš geografski položaj, mi ne možemo čuvati samo Hrvatsku, Hrvatska je na vanjskim granicama EU, i naša pažnja i oprez moraju biti gotovo dvostruki”, istaknula je.

Strani radnici i egzodus Hrvata

Lozo se osvrnula i na položaj stranih radnika u Hrvatskoj. “Strani radnici su se u Hrvatskoj počeli pojavljivati nakon egzodusa hrvatskog naroda. To je toliko tragična situacija koja me iznimno boli i smeta jer ti ljudi, Hrvati koji više ne odlaze kao hranitelji obitelji nego odlaze cijele mlade obitelji, toliko je tužna i tragična, da su morali otići zbog par stotina eura.”

Istaknula je da je tu ključna ekonomska i gospodarska nerazvijenost Hrvatske. Lozo smatra da je osim ekonomije, još jedan razlog za iseljavanje iz Hrvatske jest klijentelizam koji naziva društvenim karcinomom.

“Narodu treba ponuditi opciju oslobođenje, i to je ono što ja želim ponuditi, hrvatski narode, ne moraš se bojati!”, poručila je Lozo.

“Milanovićeva popularnost je lažna”

Komentirala je i činjenicu da je puno predsjedničkih kandidata na desnici, a na pitanje hoće li to biti olakotna okolnost za aktualnog predsjednika Zorana Milanović, Lozo je poručila:

“Čvrsto vjerujem da Milanoviću nikakve okolnosti ne mogu pomoći. Da se Milanovića umjetno gura u prvi plan, to je evidentno. Činjenica je da on ne može pokazati nijedan svoj rezultat u prethodnih pet godina i shodno tome ne može pokazati niti plan za narednih pet godina i onda mora izmišljati bezvezarije i glupe poteze da bi mu glava titrala u ekranu 17 puta svaki dan i to stvara dojam njegove popularnosti, ali tvrdim da je ta popularnost lažna i on nema nikakav rezultate. Kad bi on ostao na čelu Hrvatske još pet godina, uz ovakve katastrofalne odnose s predsjednikom Vlade, pa kud bi Hrvatska završila?”, upitala je Lozo.

Prvi potezi

Lozo je na kraju navela i koji bi joj bili prvi potezi ako postane predsjednica RH na nadolazećim izborima.

“Meni je na savjesti boljitak Hrvatske. Ja bih se potrudila oko uspostave odnosa s Vatikanom gdje nemamo uopće veleposlanika. Meni je na savjesti da ovom umornom, tužnom hrvatskom narodu ponudim svojim djelima utjehu da se imaju čemu radovati i ponositi”, kazala je Lozo pa nastavila:

“Moje bi nastojanje išlo prema tome da privolim papu da potpiše proglašenje Alojzija Stepinca svetim, čeka se samo njegov potpis, usmjerila bih sve svoje težnje da to ishodujem.”

Otkrila je i kojeg bi stranog državnika prvog pozvala u posjet Hrvatskoj. “Što se tiče međunarodne politike, prvu osobu koju bih pozvala u državnički posjet u Hrvatskoj – poziv bih uputila Trumpu.”

