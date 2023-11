Brlošić o prosvjedima svinjogojaca: Ljudi su zaluđeni i više ne znaju ni kako se zovu

Podijeli :

Potpredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić u razgovoru s našom Sandrom Križanec u N1 Studiju uživo otkrio je da je na putu u Slavoniju gdje će se sastati Upravni odbor Komore. Ističe da u HPK-u nema razjedinjavanja.

“Mogu reći da dio istočne Slavonije doista živi s tim poljoprivrednicima, nalazimo se i pokušavamo riješiti njihove probleme. Radimo više nego što je bilo po planovima. Da nam je sjajno, nije, ali još uvijek nismo razjedinjeni jer upravo idemo na sastanak”, rekao je Mato Brlošić.

O najavljenoj blokadi prometnica od Đakova prema Našicama Brlošić je rekao:

“Mislim da Hrvatska poljoprivredna komora na ovom problemu radi doista dugo, za razliku od prosvjeda koji su počeli prije nekoliko dana, stvaranja novih sindikata, nudeći slatkorječive riječi. Nažalost, to ne ide tako.”

“Kompliciralo se u zadnje vrijeme, bilo je niz zahtjeva svaki dan, dolazi se u Zagreb, a ne želi se razgovarati, neozbiljnost s jedne strane. Žao mi je što poljoprivrednici danima stoje i čekaju, a njihovi predstavnici mijenjaju zahtjeve i uvjete. Traže nešto što se ne može ispuniti, doista se zakompliciralo. Svi traže svoja prava da se može raditi, ali nitko nije krenuo od sebe – što ja mogu kao pojedinac napraviti da se situacija riješi”, istakno je pa dodao:

“Je li normalnio u jeku svinjske kuge prosvjede dolaze podržavati ljudi iz Zagreba, drugih županija, jesu li pomislili da mogu prenijeti virus i stvoriti još veće probleme? HPK neće dozvoliti uništavanje tradicije i hrvatske svinjokolje, ali svima mora biti jasno da je Bruxelles rekao do kojeg se to datuma ne smije raditi. Da su naši ljudi bili ozbiljni, možda bi danas bili na svinjokoljama. Zbog nemarnosti pojedinaca to je prolongirano za 15. prosinca i to se promijeniti ne može, zatvorili oni ceste ili ne. Na površinu je isplivao velik i opasan problem za Hrvatsku, a to je da selo ne može više sebe hraniti. Izgubili smo mljekarstvo, nemojmo izgubiti svinjogojstvo, svi se moramo uozbiljiti i kako riješiti probleme.”

Izrazio je sumnju u motive nekih prosvjednika: “Ljude se plaši da neće moći držati svinje, da će morati praviti hotele, lijepiti pločice, to apsolutno ne stoji. Ljudima se pokušalo reći što treba raditi jer svinjska kuga je blizu, ali većina to nije ozbiljno shvatila niti je Ministarstvo sankcioniralo neke uzgajivače koji su to radili. Ne možemo uvjetovati da sutra počne svinjokolja ako je u Bruxellesu izašao datum. Ljudi, budimo razumni. Nastupima svih sudionika ljudi su zaluđeni i više ne znaju ni kako se zovu.”

Na pitanje kome je u cilju plašiti te ljude koji prosvjeduju, odgovara: “Očito netko u politici želi profitirati kad se već javljaju stranke, ne znam. Ne bih volio miješanje politike jer ona sad može nanijeti samo zlo. Ovdje ima različitih interesa, sive ekonomije. Komora radi maksimalno koliko može. Cijena bravaca nikad nije bila toliko visoka, ali istina je da je seljak naučio prodati svinju, uzeti novce u džep i potrošiti. Treba se strpiti i svima će biti plaćeno, činimo sve što možemo.”

Na kraju je istaknuo da nastavljaju komunikaciju s EU-om te pozvao sve da budu razumni jer razdoblje mirovanja od pozitivnig testa od tri mjeseca, nije tako puno. “Lakše ćemo disati”, rekao je.

