Budimir: 40 najavljenih cjenika za 1.2. više ne vrijedi

Podijeli :

Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Dopredsjednik Udruga trgovina pri HUP-u Mirko Budimir gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao prilgođavanje na eure.

“U zadnje je vrijeme palo dosta teških riječi po nama trgovcima i tome se mora stati na kraj. Mi nismo povećavali cijene na osnovi uvođenja eura, cijene koje smo pretvorili u eure 31. 12. su ostale iste, ako je bilo pojedinačnih skokova cijena, to ne znamo, neka to utvrdi Državni inspektorat koji ima našu podršku. Ovo što se spominjalo da su neki trgovački lanci podigli svoje cijene za 80 posto, to mi nije poznato”, rekao je te dodao: “Činjenica je da su cijene i prije prelaska kune na euro išle gore, inflacija je u cijelom svijetu, to se neminovno mora preliti na cijene”.

Putin naredio prekid vatre za Božić Anonymousi hakirali Vučića i poslali mu jezivu poruku: “Ovo je samo početak…”

Budimir navodi kako trgovci nisu dizali svoje marže, a kaže da su one i opadale u postupku uvođenja eura.

“Veliki trgovci, kao i oni mali su imali isto gubitke jer su marže bile od 1 do 5 posto. Vlada je izašla u susret sa svojim paketom mjera i to smo pozdravili. Taj paket mjera je nas je koliko toliko spasio. Nije sve tako crno bijelo, imamo malih trgovaca koji su i propali, a nikom nije u interesu da se zatvaraju male obiteljske trgovine”, kaže.

Navodi kako su članice HUP-a u 99 posto postupile po pravilima.

“Ovo je složena operacija”

“Je li tu bilo izuzetaka, ne znamo. Ovo je složena operacija, trgovci su morali podnijeti obol u financijskom i organizacijskom smislu. Jedan mali trgovac je morao uložiti najmanje 20 tisuća kuna u softver. Mi smo našle blagajne pretvorili u mjenjačnice i mi pozdravljamo ulazak u Schengen i uvođenje eura. I u Europi i u svijetu rastu cijene, a što se tiče razlike cijena mi živimo u liberalnoj ekonomiji i slobodnom tržištu”, rekao je te dodao: “Cijena proizvoda koja se razlikuje u trgovinama označuje tržište”.

Budimir kaže da su tržište i gospodarstvo dinamičan proces, a što će biti sutra ili za 10 dana se ne zna.

“Mi već imamo najave naših proizvođača da će cijene morati ići gore. Ono čega se plašimo je to što će biti s vanjskim tržištem jer uvozimo hranu, a tamo ne vrijede iste mjere nego ponuda i potražnja. 31.12. smo uveli artikle po jednoj cijeni, onda smo zamrznuli cijene, a njihova dobavna cijena je skočila za 20 posto.

“Ne možemo dobavljačima reći da nam prodaju proizvode po zamrznutim cijenama. 40 najavljenih cjenika za 1.2. više ne vrijede. Ova odluka vrijedi za sve, nitko ne može dizati cijene, pianje je hoće li proizvodač po tim imputima moći proizvoditi robu, to su naši hrvatski unutarnji problemi, ali što napraviti sa stranim dobavljačima? Na to ne možemo utjecati. Vlada ne može optuživati trgovce, niti trgovci Vladu. Teoretski je moguće da će doći do nestašiće nekih proizvoda”, rekao je.

Za kraj kaže: “Naši građani neće biti gladni, imat će što kupiti u dućanu. Surađivat ćemo s Vladom i pronalaziti rješenja. Kad je Slovenija uvodila euro također je došlo do inflacije. Budimo partneri s Vladom, sankcionirajmo one koji se ne ponašaju u redu. Kad bi svi zaokružili na plus, inflacija bi bila 0,05 posto”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.