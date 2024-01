Dva su favorita za šefa DORH-a? “Jedan bi bio u sukobu interesa, drugi podupire najgori oblik korupcije”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Ivanka Toma, novinarka Jutarnjeg lista i Vanja Moskaljov, novinar tportala, bili su gosti Točke na tjedan kod naše Nataše Božić s kojom su razgovarali o izboru glavnog državnog odvjetnika, izmjenama u Kaznenom zakonu i uvođenju vojnog roka.

Izbor glavnog državnog odvjetnika

Podsjetimo četiri su kandidata za izbor budućeg glavnog državnog odvjetnika, odvjetnik Mladen Dragičević, aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić, sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner.

Ivanka Toma istaknula je da prema Ustavu glavnog državnog odvjetnika predlaže Vlada i da premijer odlučuje koga će predložiti, a njegova većina će tu osobu izabrati.

“Moj dojam nakon svega je da su tu dva kandidata, jedan je Turudić, a drugi je Emilijo Kalabrić, aktualni zamjenik glavne državne odvjetnice. Čini mi se da HDZ ima dva kandidata i pitam se je li HDZ u tome jedinstven. Pitam se koji će prevagnuti, sudac Turudić je već bio kandidat za niz visokih funkcija, bio je i kandidat za predsjednika Visokog kaznenog suda, a onda se pokazalo da je postojao otpor u dijelu HDZ-a pa nije prošao. HDZ je tu čvrst i teško o tome izlaze informacije u javnost”, objasnila je.

Jadranka Kosor o izboru šefa DORH-a: Sabor se ponovno ponizio, bilo je tragično gledati

Vanja Moskaljov kazao je da se Turudić ponaša kao da ne vidi problem u nekim svojim potezima i izjavama.

“Čini mi se da je Kalabrić izašao kao jači kandidat, a za Turudićs se počelo pričati da je to za njega rezervirano mjesto, ali prije par godina kada je bio objavljen natječaj za predsjednika Visokog kaznenog suda tada se činilo da je Turudić to jako želio, pa mu to nisu dali i ne znam zašto bi mu sada dali nešto drugo”, prokomentirao je.

Novinarka Jutarnjeg lista objasnila je što bio Državno odvjetništvo dobilo dolaskom Turudića, a što dolaskom Kalabrića na poziciju glavnog državnog odvjetnika.

“Izborom Turudića Državno odvjetništvo bi dobilo suca koji poznaje pravo i koji bi sigurno znao ustrojiti organizaciju. Ali bi dobili i čovjeka koji bi u puno predmeta bio u sukobu interesa, a jedan od njih je Agrokor. Agrokor je nešto čim se Državno odvjetništvo tek treba baviti nakon što je on kao sudac presudio glavnom dokazu ja ne znam kako bi to funkcioniralo”, rekla je Toma.

“Šokiralo me kada je Emilijo Kalabrić prilikom saslušanja na Odboru rekao da u nadležnosti USKOK-a ne bi trebale biti prijave protiv sudaca i državnih odvjetnika. To je najgori oblik korupcije, nema goreg ako imamo korumpiranog suca ili tužitelja”, dodala je.

Puljak: Prijavit ćemo Plenkovića EU institucijama zbog izmjena Kaznenog zakona

Kazneni zakon

Moskaljov se osvrnuo na izmjene u Kaznenom zakonu i uvođenje kaznenog djela zbog curenja informacija iz predistražnih radnji.

“Postrožavanje toga i prijetnje kaznom će smanjiti voljnost ljudi iz sustava koji vide probleme i kriminal da se javljaju medijima. Piše da novinar ne može odgovarati, ali nitko ne kaže da se novinaru neće moći pretraživati mobitel, laptop. Provodit će se jedna vrsta pritiska i prema novinarima, ali puno više će se zviždači prestrašiti zatvorskih kazni i nećemo moći saznati puno stvari koje smo saznali zadnjih godina zahvaljujući curenju informacija”, objasnio je novinar.

“Sigurnost je roba koja se plaća”: Treba li Hrvatska vratiti obvezni vojni rok?

Vojni rok

Osvrnuo se i na uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj te rekao da ako bi to bila to vrsta skraćena vojnog roka da je to bespotrebno.

“Trošenje vremena, novaca, a korist od toga je nikakva. Vi naučite nekog u tih mjesec dana kako koristiti pušku i neke osnovne stvari, stvorili ste ljude koji će biti topovsko mesto ako dođe do bitke jer to nisu specijalci i ne znaju baratati većim i kompliciranijim sustavima. Vi ste dobili mlade ljude koje ćete poslati u prvi val i svi će izginuti”, rekao je Moskaljov.

