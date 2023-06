Čačić o štrajkovima: Gledamo “lovice”, Vlada bježi, a sindikati love

Podijeli :

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti i bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić u N1 studiju uživo komentirao je političke aktualnosti, prvenstveno štrajkove, prijetnje štrajkom i pregovore koje osobno zaključuje premijer Andrej Plenković.

Pravosudni policajci su se dogovorili, ali sudski službenici ne odustaju, traže i dalje 400 eura. Pitanje je može li se, gledajući proračun, ispuniti obećanje od povišicama od 60 do 100 eura za 219.000 ljudi.

5.000 sudskih službenika i dalje u štrajku: “Sustav je sada pred kolapsom”

“Može se, naravno. I mora. To nije sporno ni tema, ali to vam je jedna utrka lovice. Vlada bježi, a sindikati to “love”. Imaju neki instrument pa mogu nekako ucijeniti vladajuće, za razliku od umirovljenika. I koliko god dugo Vlada bježi, proračun se eksplozivno puni i lakše je dati. Pokušali su reći da to ide od 1. siječnja, ali nisu sindikati potpuno od jučer. Njihovi šefovi su jedini vječni, koliko pamtim, a pamtim dugo”, izjavio je Čačić pa nastavio:

“Znaju, izborna je godina, sad je trenutak, imaju sve argumente. Službena procjena HNB-a za ovu godinu bilo je da će inflacija iznositi 7,5 posto, prosječna plaća je nešto veća od tisuću eura i kad se to pomnoži kroz 12 mjeseci, to je 900 eura. Toliko se izgubi u jednoj godini i ako na kraju te godine povećaju plaće od 60 do 100, na polovici godine službenici će zapravo dobiti pola od onoga što je uzeto kroz inflaciju i preliveno u proračun. Sve je to igra u kojoj gube najsiromašniji, a to su umirovljenici.”

Ukratko, Čačić tvrdi da si Vlada sve to može priuštiti.

Prijetnje štrajkom: “Vlada trenira strogoću na onima na kojima to može”

“Izbori su pred vratima, a oni to mogu i moraju ispuniti. Naime, inflacija je za svaku vladu predivan mehanizam jer kad se malo odmakne, drugdje se slijeva”, istaknuo je Čačić pa komentirao hoće li Zakon o plaćama išta promijeniti:

“Naravno, on to neće riješiti, ali dobro je da se napravi bilo kakav red. Sve je bolje od potpune anarhije, koju sad u glavnom imamo. Da ćemo riješiti pitanje mogućnosti eliminacije onih koji su loši, to sa svim sigurno nije rješenje koje traži novi zakon jer je to i dalje moguće. Samo, to je proces koji traje maksimalno devet mjeseci.”

