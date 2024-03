Čačić otkrio što stoji iza “raspada” lijeve koalicije: “Naša pozicija je jasna”

Podijeli :

Čelnik Reformista Radimir Čačić gostovao je u Newsnightu kod Nataše Božić gdje je komentirao nadolazeće izbore, kao i ulazak predsjednika Zorana Milanovića u izbornu utrku.

Čačić je naveo da je prije sastanka na Iblerovom trgu koji je sazvao Peđa Grbin bio jasan stav liberalnih stranaka i pozicija naspram Radničke fronte. “Problem je da radikalne političke pozicije, ne u programu nego u komunikaciji, tipa ukidanje privatnog vlasništva i slično. Fokus je u ime tog našeg liberalnog bloka jasno to komunicirao”, rekao je.

“Isto tako je bila jasna pozicija i IDS-a i PGS-a. Bilo je jasno da i oni ocjenjuju da je optimum na prostoru 8. jedinice da idu odvojeno. Da idemo svi zajedno svuda je poruka općenita. IDS nikada nije ni bio u koaliciji i u startu su definirali da će u 8. jedinici biti zajedno s liberalnim partnerima”, dodao je.

“Svi tamo prisutni smo stava da treba smijeniti ovu kriminalnu vlast i da ćemo svi sudjelovati u zajedničkoj vladi ako dođe do toga. Model našeg izlaska ćemo dati nakon što se pregovori završe i pregovori su završili tako da smo mi vrlo tvrdo, jer SDP je s promjenom ove paradigme dobio jednu novu poziciju što nije dobro za one koji se nalaze u tom žrvnju. SDP-u su narasli apetiti, ali to je realno”, naveo je.

“Danas je i Fokus završio pregovore i sasvim sigurno se nisu dogovorili oko listi jer da jesu, sada bi bili ovdje”, objasnio je Čačić.

Ne smatra da se ovim smanjuju šanse za pobjedu tog saveza. “Budimo realni, samo ovaj ojačani SDP je taj koji to nosi, a ovi partneri daju samo tu liberalnu komponentu”, napominje.

Kaže da se ne vidi u koaliciji s HDZ-m. “Naša pozicija je jasna i uvijek jasno kažem što mislim učinit, to sam rekao i na prošlim izborima kada je bilo strašno važno jer je taj jedan glas bio presudan da se ne ode u koaliranje s Domovinskim pokretom. Čim su se javile prve afere rekli smo prva koja ima potvrđenu optužnici, mi idemo i izašli smo”, rekao je.

“Jedini uvjet sada ovog saveza je da ne idemo s HDZ-om”, ponovio je.

Što se tiče odluke Ustavnog suda, kaže da se one moraju poštivati. “Ako politička stranka ne poštuje te odluke ona nema što raditi na toj sceni. Kao što je rekao Milanović, to upozorenje nije upućeno njemu i njemu ne mogu ništa, to je jasno. Mi ćemo poštivati u cjelini”, dodao je.

Napominje da će se kampanja svesti na sudar titana. “To je užasno loše, ali može ispasti dobro, u smislu da zaustavimo ovo porobljavanje institucija. U tom smislu Zoranu vjerujem, prije dva mjeseca on o tome nije razmišljao, ali sada kaže da je Turudić okidač. Tako je kako je, ali rezultat će biti da će ova vlada otići, i to je dobro”, naveo je.

Na moguće poništavanje izbora, kaže da za takvu odluku i nepoštivanje odluke građana, ni ovaj Ustavni sud nema pravo.

