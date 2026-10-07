Cvrtila: Apsurdno je da DIRH može zaustaviti gradnju zgrade, a ne može zatvoriti mjesto gdje se odvozi otpad

"Apsurdno je da DIRH može zaustaviti gradnju zgrade, a istovremeno ne može zatvoriti mjesto gdje se odvozi otpad koji može dugoročno utjecati na zdravlje građana. To treba mijenjati. Postavlja se i pitanje kako su oni sve to radili, a glavni državni inspektor osumnjičen je za uzimanje mita. Je li to bio paravan, da se podnose prijave, a ne poduzmu ključne stvari kao što je donošenje otpada?"