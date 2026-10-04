Tko je dobio informacije SOA-e o Gospiću? Božinović otkrio kako je policija došla do prvih indicija

Naglasio je da je policijski rad doveo do rezultata te da se, kada je riječ o ostalim segmentima slučaja, treba dovršiti sanacija, zaštititi zdravlje ljudi i provesti promjene kojima će se unaprijediti sustav. Dodao je da policija i Državno odvjetništvo trebaju dovršiti postupanje kako bi slučaj dobio sudski epilog.