vjekoslav bušić
Kako izgleda sanacija otpada u Gospiću? "Sve se praši, širi se nesnosan smrad... Vrijeme radi protiv nas"
Vjekoslav Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom bio je gost Hanan Nanić u Novom danu. Govorio je o sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću. Zabrinut je, kaže, jer plan sanacije koji je Vlada donijela nije najbolji, a i ne provodi se kako bi trebalo.
Nekoliko građana Gospića testirano je na PFAS u krvi.
Bušić je za N1 pojasnio da se u srpnju u EP-u 110 građana Europske unije, iz devet zemalja, testirano na PFAS spojeve. "Vidjeli ste da je ukupno u povišenim vrijednostima čak 6 od 10 građana RH, a nažalost, od tih 6 je 5 iz Gospića, od ukupno 7 testiranih. Ja sam imao najlošije rezultate. Nismo oko toga dizali neku paniku i izvodili neutemeljene zaključke i povezivali to automatski s otpadom. Isto tako smo rekli a se oni u pravilu pojavljuju u područjima s većim zagađenjima, bilo iz industrije ili opasnog otpada. U Gospiću nema teške industrije, jedino zagađenje o kojemu možemo govoriti je opasni otpad. Mi smo vrlo jasni oko toga da ovo nije potpuno reprezentativan uzorak, ali nas opet brine komunikacija javno-pravnih tijela, pogotovo zdravstvenih, koji govore da se ne može zaključiti što je uzrok, ali sigurno isključuju otpad. Ovakve analize bi trebale biti temelj da se uvede monitoring zdravlja građana, i da se počnu provoditi puno detaljnije i obuhvatnije analize, ne samo vode, zraka i tla. Zrak se već duže vrijeme uopće ne mjeri", upozorava Bušić.
Dodaje i da cijelo vrijeme imamo narativ koji negira sve vezano za otpad i ne pristupa toj temi na stručan i ozbiljan način.
Početak sanacije
Bušić kaže kako apsolutno nemaju nikakvog povjerenje u plan sanacije.
"Mi imamo ozbiljne probleme čak i sa saniranjem tzv. neopasnog otpada. Imamo ozbiljna upozorenja stručnjaka da to što je otpad klasificiran kao neopasan ne znači da ga se cijelog može spaliti. Stručnjaci su na temelju dostupnih analiza na stranicama Fonda ukazali da imamo povišene vrijednosti klora, antimona i kobalta koji sprečavaju mogućnost spaljivanja... Jučer je izašla objava Fonda, to su opet analize koje ukazuju da se ne može sa sigurnošću tvrditi da se to sve može sigurno spaljivati.... To su sve neodređene riječi, ono što se neće moći spalit će se zbrinuti drugačije. Moralo bi se građanima iz dana u dan objavljivati što je utvrđeno. Bez toga nema povjerenja. Ako nismo pravilno uzorkovali ni transparentno objavljivali, naravno da ne možemo imati povjerenja. Stručnjaci i danas upozoravaju da nije napravljena prava analiza zakopanog dijela otpada. Mišljenja smo da je jedini pravi način da se cjelokupni otpad mora iskopati u roku od 3 mjeseca, staviti u sigurne uvjete, zatvoriti i tamo početi razvrstavati u sigurnim uvjetima", govori Bušić. Dodaje da je prikrivanje otpada vrlo sporan način.
Nepovjerenje
Prema njegovim riječima, stručnjaci se slažu da je u roku od tri mjeseca moguće izgraditi nepropusne bunare i maknuti otpad s krškog tla. "Dosadašnje postupanje pokazalo nesposobnost Ministarstva i Fonda da ispoštuju rokove", kaže.
"Mi sad trebamo vjerovati da će ljudi koji dosad nisu bili sposobni to provesti da će to napraviti? To je sve lijepa priča na papiru, ali bez ikakvih rokova", govori.
"Nitko ne vjeruje da će ovo biti riješeno u 12 ili 13 mjeseci. Dosadašnje iskustvo je suprotno od njihovih obećanja", zaključuje.
Kako izgleda sanacija?
Bušić upozorava i da problemu treba pristupiti odgovorno i stručno. Odvoz otpada izgleda neprofesionalno, kaže, dodajući da se "to sve praši".
"Vidite potpunu suprotnost grafičkog dijela i tekstualnog dijela u planu sanacije", upozorava na kontradiktornosti u planu sanacije otpada.
"Građani nam javljaju da nema nikakvog orošavanja, nema nikakve zaštite, to se kopa na rubovbima. Takvom ishitrenom sanacijom se može napraviti više štete nego samim odlaganjem. Građani upozoravaju na nesnosan smrad, mi ne mjerimo kvalitetu zraka od veljače. Mi tamo iskopavamo, prašimo, a ne mjerimo uopće kvalitetu zraka", govori. Visoke temperature i vjetar, što smo gledali posljednjih dana, omogućavaju da se opasne tvari šire područjem, upozorava Bušić.
"Sad doista treba početi razgovarati o jedinoj ozbiljnoj temi, a to je da se što prije ovaj otpad osigura, a onda da se počne s ovim stvarima o kojima smo pričali. Ovo će trajati predugo, a vrijeme radi protiv nas. Mi moramo čim prije otkloniti onečišćenja", zaključuje.
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