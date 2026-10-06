Kako izgleda sanacija otpada u Gospiću? "Sve se praši, širi se nesnosan smrad... Vrijeme radi protiv nas"

Bušić je za N1 pojasnio da se u srpnju u EP-u 110 građana Europske unije, iz devet zemalja, testirano na PFAS spojeve. "Vidjeli ste da je ukupno u povišenim vrijednostima čak 6 od 10 građana RH, a nažalost, od tih 6 je 5 iz Gospića, od ukupno 7 testiranih. Ja sam imao najlošije rezultate. Nismo oko toga dizali neku paniku i izvodili neutemeljene zaključke i povezivali to automatski s otpadom. Isto tako smo rekli a se oni u pravilu pojavljuju u područjima s većim zagađenjima, bilo iz industrije ili opasnog otpada. U Gospiću nema teške industrije, jedino zagađenje o kojemu možemo govoriti je opasni otpad. Mi smo vrlo jasni oko toga da ovo nije potpuno reprezentativan uzorak, ali nas opet brine komunikacija javno-pravnih tijela, pogotovo zdravstvenih, koji govore da se ne može zaključiti što je uzrok, ali sigurno isključuju otpad. Ovakve analize bi trebale biti temelj da se uvede monitoring zdravlja građana, i da se počnu provoditi puno detaljnije i obuhvatnije analize, ne samo vode, zraka i tla. Zrak se već duže vrijeme uopće ne mjeri", upozorava Bušić.