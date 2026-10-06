PRIJEPORI OKO SOA-E
Grmoja žestoko odgovorio Mažaru: "U toj magli zna se nakupiti par desetaka tisuća tona smeća"
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja odgovorio je HDZ-ovu saborskom zastupniku Nikoli Mažaru nakon njegove kritike Grmojinih tvrdnji o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada.
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Nikola Grmoja je objavu naslovio "Može li nas Nikola Mažar spasiti od otrovnog otpada!?", a Mažaru je zamjerio da pokušava skrenuti pozornost s problema mogućeg ugrožavanja okoliša i pitanja tko je imao informacije o opasnom otpadu.
"Nikola Mažar jučer je napisao da se trebam dogovoriti sam sa sobom, tj. da imam mišljenje s kojim se i sam ne slažem. Ne čudi me ni što je napisano, ni tko je napisao", naveo je Grmoja.
Grmoja inzistira da je SOA trebala obavijestiti državni vrh
Poručio je da, za razliku od Mažara i HDZ-a, razlikuje "nacionalni interes od partikularnih interesa Hrvatske demokratske zajednice".
Grmoja ponovno inzistira na stavu da je SOA o informacijama vezanim uz opasni otpad trebala izvijestiti državni vrh.
"Ako trovanje hrvatskog tla i voda te kriminalan prijevoz opasnog otpada nisu razlog da 'SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh', onda se bojim da ne govorimo o istim interesima. Nastojim zastupati nacionalne", napisao je.
Mažarov istup nazvao je pokušajem "zamagljivanja" problema.
"Pripazite na to. U toj magli zna se nakupiti par desetaka tisuća tonica smeća", poručio je Grmoja.
Skretanje pažnje
U nastavku je ustvrdio da se Mažar pokazao kao "još jedan od stranačkih alata skretanja pažnje s problema ekološke katastrofe", nakon čega mu je ironično predložio da nadzire promet kamiona u Lici.
"Čuo sam da tamo zna zalutati 1-2-3... 1700 šlepera, pa ne bi bilo loše da možda njih skrenete na neku alternativnu lokaciju", napisao je.
Objavu je završio još jednom ironičnom porukom HDZ-ovu zastupniku.
"Sve i da vas pitaju koju, samo ponosno podignite glavu i recite im - Zna se! Znat će", zaključio je Grmoja.
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