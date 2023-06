“Dalija Orešković se navukla na HDZ-ov spin, ništa nije zakonski prekršeno”

Podijeli :

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak bio je gost TNT-a u kojem je komentirao posjet manifestaciji u Splitu zbog čega ga se optužuje za sukob interesa. Naime, Ivica Puljak je prostor ribarnice u Splitu dodijelio na tri mjeseca jednom ugostitelju bez natječaja, a onda je sa svojim zamjenikom ondje i sam večerao. Na sve je reagirala Puljkova pročelnica za gradsku imovinu Maja Đerek koja je naložila obvezu javnog natječaja. O slučaju se oglasilo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ali i kolegica Dalija Orešković.

“U restoranu koji je odmah kraj Peškarije ukinuli smo terase pomoću gradskih konzervatorskih smjernica. To je bila ingerencija grada. Pošto je Peškarija popodne slobodna, vlasnik ribarnice je preko tvrtke Parkovi i Nasadi Split iznajmio taj prostor za organizaciju menifestacije, no onda smo vidjeli da je prostor iznajmljen na tri mjeseca bez javnog natječaja. Prostor se može iznajmiti na mjesec dana bez javnog natječaja i tada je to po zakonu, no tih zakonskih mjesec dana još nije isteklo”, rekao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Navodi da se restoran sad ima priliku javiti na natječaj.

Dalija Orešković oštro po Puljku: Je li to primjer ponašanja Centra? Krenuo sukob zbog večere. Je li ovo kraj osovine Orešković – Puljak?

“Kad imate upit od nekog, ne stavljate upit na natječaj, ali nakon isteka od mjesec dana treba se ići na natječaj. Bio sam na toj manifestaciji, pojeo nešto skromno i otišao, kao gradonačelnik morate ići na manifestacije i biti među ljudima. Ovo je bilo otvaranje manifestacije koju je organizirao taj restoran i to je bila degustacijska manifestacija sa skromnim obrocima. Ja sam pojeo vrlo malo i otišao prije završetka. To nitko nije platio, bilo je besplatno, od stranke Centar ondje je bilo možda dvoje članova”, rekao je Puljak.

Isto tako, kaže: “Kako je HDZ to problematizirao, onda smo i mi prijavili dolazak premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara na privatnu zabavu jednog medija u Split gdje je bio angažiran catering. No, mislimo da to nije sukob interesa kao što nije ni ovo. Prijavili smo Povjerenstvu za sukob interesa da ispitaju koliko su jeli na toj večeri”.

Dotaknuo se i veze potpredsjednice stranke Centar sa spomenutim restoranom na Peškariji.

“Potpredsjednica stranke Centar Lana Pavić radi promidžbu restorana već dugi niz godina. Grad Split s restoranom i tvrtkom potpredsjednice nema nikakve veze. Ja odlazim na otvorenja raznih tvrtki, restorana, manifestacija”, rekao je Puljak.

Komentirao je i prozivku saborske zastupnice i političke tajnice Centra Dalije Orešković.

“Dalija Orešković se navukla na HDZ-ov spin, ona često zna izaći u javnost s neprovjerenim informacijama. Nije nas nazvala, da je, objasnili bismo joj sve. Porazgovarat ćemo o svim detaljima, to su naši unutarnji odnosi i vidjet ćemo koliko je tu nepovjerenja. Smatram da je to bilo nepotrebno s njene strane. Mi političari moramo biti primjer morala i etike, ne smijemo biti paranoični. Ovdje je zakon jasan i ništa nije zakonski prekršeno”, kazao je.

