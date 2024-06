Tko je kriv za slabu izlaznost na europskim izborima? “Oporba. Trebala nam je prije čestitati na pobjedi”

Podijeli :

Davor Ivo Stier (HDZ), Urša Raukar (Možemo) i Mihael Zmajlović (SDP) bili su gosti debate Točke na tjedan s Milom Moralić i u njoj komentirali europske izbore, Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru i druge političke teme. Trebao im se pridružiti i netko iz Domovinskog pokreta, ali nisu imali koga poslati.

Kako vidite rezultat europskih izbora i jeste li zadovoljni?

STIER: Imamo razloga za zadovoljstvo. Najavljivali smo uvjerljivu pobjedu i bolji rezultat nego prije pet godina. Teško možete naći stranku desnog centra u Europi s tako dobrim rezultatom. Pomogli smo i Europskoj pučkoj stranci (EPP) da dobije većinu.

Mislite li svoj rezultat kapitalizirati unutar EPP-a?

STIER: Svakako, to osnažuje poziciju HDZ-a unutar EPP-a. Što se premijera tiče, već uživa reputaciju u europskim krugovima, a ovaj rezultat to svakako pojačava. Imamo neke neformalne razgovore, ali definitivno, HDZ je afirmirao vodeću poziciju, ne samo u Hrvatskoj nego i unutar EPP-a.

Možemo je postalo europarlamentarna stranka. S kojim ključnim porukama?

RAUKAR: Zeleni plan, socijalno osjetljiv, obrana ljudskih prava, politike za mlade, koje se dotiču obrazovanja i priuštivog stanovanja, pravednije subvencije za male i srednje poljoprivrednike… Vrlo smo ponosni i stvarno mogu reći da je Gordan Bosanac potpuno spreman početi rad. Europskim se politikama bavi godinama. U veljači smo postali članica Zelenih u EP-u i tamo ćemo se svim progresivnim snagama boriti protiv radikalne desnice, koja raste u Europi.

SDP je ponovno dobio četiri mandata i to ista četiri zastupnika. Koliko možete biti zadovoljni?

ZMAJLOVIĆ: Uistinu smo zadovoljni i rezultat pokazuje da su birači bili zadovoljni njima. Naša Biljana Borzan je jedna od najistaknutijih u europskom parlamentu. Ono čime ne možemo biti zadovoljni jest izlaznost jer dovodi u pitanje legitimitet izbora, ali i koliko je građanima uopće bitno što se odlučuje u EP-u.

Što je uzrok tako male izlaznosti na europske izbore?

ZMAJLOVIĆ: Taktika HDZ-a da umrtvi kampanju, prekratki razmak između parlamentarnih izbora, što je također diktirao Andrej Plenković i to što se gotovo 50 posto pričalo o formiranju nove Vlade pa su europske teme bile u drugom ili trećem planu. Svi zajedno bismo trebali napraviti više da interes bude veći.

STIER: Činjenica jest da je nakon parlamentarnih izbora krenula i kampanja za EP pa je ona bila u sjeni njih i formiranja većine. Iako se znalo da će HDZ formirati većinu, sve se otegnulo jer su kolege iz oporbe odbijali to prihvatiti umjesto da čestitaju pobjedniku. Čini mi se da je ovo naučena lekcija i to što trebamo promijeniti jesu limiti koliko se stranke smiju reklamirati i komunicirati s biračima. Oni su puno manji nego za parlamentarne izbore pa je komunikacija reducirana. Dodatni element ovog puta je EP, odnosno, odluka da izbori budu tako kasno. Prošli su bili u svibnju, što je možda bolje. Naravno, trebamo i mi raditi više da objasnimo građanima zašto su europski izbori važni.

Neke zemlje imaju obavezno glasovanje, a Hrvatska?

STIER: To nije na dnevnom redu. Teorija pokazuje da to ima prednosti i mana. Dio demokratskih sloboda je donijeti odluku izaći ili ne na izbore. Za HDZ je isto, kad je izlaznost visoka i niska, pobjeđuje.

RAUKAR: Izlaznost je porazna, a osim razloga koje su naveli kolege, mislim da je nedovoljna informiranost građana o važnosti EP-a zabrinjavajuća. Tko je odgovoran? Naravno, politika koja nedovoljno prezentira građanima europske politike, mediji koji nedovoljno prate rad europarlamentaraca i europske politike, to što nismo uveli u škole obavezan predmet građanski odgoj… Pozivam vladajuće da se izglasa izborni zakon i ne slažem se da je oporba trebala pokleknuti i predati se nakon izbora. Ljudi su gledali kako Domovinski pokret, koji se u predizbornoj kampanji postavio izrazito kontra HDZ-a, ide protivno sebi. Time se pokazuje neodgovorna politika, kojoj se ne može vjerovati. Ako su nešto govorili u kampanji pa promijenili iskaz, tko im može vjerovati? To je utjecalo na birače.

ZMAJLOVIĆ: Nisko povjerenje u političare, politiku i institucije je glavni razlog slabe izlaznosti, koja HDZ-u uvijek odgovara. Netočna je i teza da većina građana želi ostanak HDZ-a jer većina je bila za promjenu. Pa i DP je s tom tezom izašao pred građane. Kao rezultat dogovora imamo jednu Vladu koja je neprincipijelna i vidjet ćemo kako Plenković kolegama u EPP-u može objasniti sastavljanje većine s ekstremnom desnicom, koja se bori protiv onoga za što se EPP zalaže.

STIER: Nema u EPP-u brige oko toga. Možda se nismo razumjeli. Nisam rekao da opozicija nema pravo pokušati sastaviti većinu, ali to je podizalo tenzije. Objektivno je to bilo tako. Što se tiče DP-a, oni su potvrdili i na europskim izborima da imaju podršku birača nakon koalicije s HDZ-om. Da je bilo toliko razočaranje, vidjelo bi se to na europskim izborima.

Što se tiče hrvatske političke stvarnosti, postoji li mogućnost preslagivanja vlasti prije jeseni i je li koalicija stabilna?

ZMAJLOVIĆ: Pokušava se prikazati da je stabilna, ali vidimo da postoje problemi. Mislim da je strategija Andreja Plenkovića pustiti DP-u da se utopi u svojim nespretnostima. Dao im je financijski teške resore, čiji se rezultati teško vide, s ciljem da im spusti cijenu i smanji utjecaj. Istovremeno, možda se javi neki žetončić javi i smanji dodatno utjecaj DP-a. Gledamo što smo gledali posljednjih osam godina, gdje zastupnici pretrčavaju iz jednog u drugi tabor, a HDZ nastavlja s politikom porobljavanja institucija, koje bi trebale biti neovisne. Mi kao oporba učinit ćemo sve u našoj moći kako bismo ih spriječili.

RAUKAR: Vlada iz inata, tako je rekao naš premijer. Iz jednog inata koji nije imao pozitivne motive. Otišao je u koaliciju s ljudima koji su o njemu govorili najstrašnije stvari i podigli kaznenu prijavu. Mislim da je ta koalicija na krhkim nogama. Sve zajedno, ne vidim da će donijeti dobro Hrvatskoj i mislim da će parlamentarna borba biti teška i naporna jer će se opozicija susretati s elementarnom obranom neovisnih institucija, porobljenih tijekom Plenkovićeve vladavine. On se ponaša kao kancelar, sam smjenjuje ministre, što nije po zakonu ni Ustavu… Voli Milanovića nazivati kršiteljem Ustava, a on ga krši godinama. Uništava slobodne i neovisne institucije pa će opozicija imati veliki zadatak tome se suprostaviti.

STIER: Nemamo kancelara, ali imamo parlamentarnu demokraciju u kojoj je HDZ dobio relativnu većinu. Naravno da ima puno izazova, ali su hrvatski birači najviše mandata dali HDZ-u jer smatraju da se najbolje može nositi sa svim izazovima. Kad pogledamo situaciju 2016., dobili smo isti broj mandata. Hrvatski građani vide što radimo i to honoriraju. Naravno da moramo još puno napraviti. Očito, oporba nije pridobila dovoljno povjerenje birača. Što se odnosa HDZ-a i DP-a tiče, vidjelo se na europskim izborima da nema nekog pada rejtinga DP-a i na njima je objasniti politike koje promoviraju. Koalicija dobro funkcionira.

RAUKAR: Mandati su dobiveni, da. Domovinski pokret je bazirao kampanju kontra HDZ-a i prevarili su birače, to se nikako drugačije ne može nazivati. Zbog njihove nemale netrpeljivosti, ne mogu se složiti da je koalicija stabilna i to će se od jeseni pokazivati još više. O Bartulici i Ferrariju koji plaća osuđivani čovjek, ne treba trošiti riječi. Ali, svakako, to je veliko razočaranje, imati u vlasti takve pojave.

ZMAJLOVIĆ: Siguran sam da će se koalicija održati na ovaj ili onaj način, ali vjerujem da ćemo mi kao opozicija dati sve od sebe da se ovako nešto ne ponovi za četiri godine. Vjerujem da će na idućim izborima biti više mudrosti kod stranaka lijevog spektra da se ujedine. Da smo sad išli zajedno, bili bismo u situaciji formirati većinu.

STIER: Treba nam bolja opozicija jer tako je i vlast bolja.

